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大選開票／白登賓州、喬州逆轉 領先川普

美股早盤遊走在平盤 10月失業數據優於預期

編譯黃嘉洵／綜合外電
美股6日早盤在平盤附近震盪，三大指數全數翻黑。路透
美股6日早盤在平盤附近震盪，三大指數全數翻黑。路透

美股6日早盤在平盤附近震盪走低，儘管美國10月失業率數據優於預期，但投資人仍對開票結果尚未明朗的總統選情惴惴不安。

道瓊工業指數早盤挫跌108點，跌幅0.38%，標普500指數下滑0.19%，那斯達克綜合指數走跌0.30%，費城半導體指數小漲0.28%，台積電ADR跌0.86%。

美國10月非農就業人數溫和增加63.8萬人，略低於9月的增加的67.2萬人（修正後數字），是五個月來就業人數回升最少的一個月，只比市場預估的58萬人稍好一些，顯示擴張支出計畫結束及肺炎疫情再起，削弱了就業市場及經濟的復甦動能。

華爾街連四個交易日強漲的勢頭料將畫上休止符，但預料美股仍將迎來自4月9日以來最佳單周表現，標普500和道瓊指數本周以來已漲逾7%，那指漲幅更逼近9%。

儘管美國總統選情自周二（3日）陷入膠著，但不確定因素未抑制股市強漲。民主黨總統候選人拜登目前已獲264張選舉人票，領先現任總統川普的214票，內華達州、亞利桑那州、賓州及喬治亞州等關鍵州仍在開票。根據紐約時報，拜登目前在這些州都取得領先。

華爾街策略師指出，共和黨在參議院的關鍵選戰取得部分勝利，降低「藍色浪潮」、提高資本利得稅及收緊監管的機率，成為帶動科技股大漲的因素。但美國國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，共和黨尚未贏得能掌控參議院的過半席次。

指數 美國 就業

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