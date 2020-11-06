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新興市場教父：白登當選不利美股 但有助全球股市

編譯林聰毅／綜合外電
有新興市場教父之稱的墨比爾斯說，拜登當選美國總統將不利於美股，但有利於全球其他股市，因為拜登將對企業及富人加稅。路透
有新興市場教父之稱的墨比爾斯說，拜登當選美國總統將不利於美股，但有利於全球其他股市，因為拜登將對企業及富人加稅。路透

有「新興市場教父」之稱的知名投資墨比爾斯（Mark Mobius）說，白登當美國總統不利於美國股市，但有利於其他市場，因為他打算對美國企業和富人加稅。

墨比爾斯解釋說，白登的加稅措施將削弱人們投資美國市場的動機。他6日透過電郵受訪時說，這將「有利於新興市場和其他全球股市有利，因為資金將撤離美國市場」。

在墨比爾斯發表這項看法之際 ，民主黨將川普拉下總統寶座的機率與日俱增，而且本周全球股市的漲勢也出現停滯跡象。在連漲四天之後，MSCI世界指數（MSCI All Country World Index）幾乎維持平盤 ，但這波漲勢已推升該指數直逼8月以來兩度面臨的壓力線。

墨比爾斯說：「在美國將產生所謂的財富效應。」 「若股市投資人預期加稅將使其財富受損，將不會投資。」但他的看法與一些全球投資人形成強烈對比，後者認為，由於美國國會可能分裂，白登將無法輕易提高稅負。史坦普500指數本周漲逾7％以上，為4月以來單周最大漲幅。那斯達克100指數的漲幅更大，反映出投資人預期取消可能更高的資本利得稅。

最新的開票結果顯示，白登愈來愈接近總統寶座，但川普質疑選舉的公正性，他的陣營已在四個搖擺州法院提出選舉訴訟。 墨比爾斯說，選舉結果出現爭議也將為美股前景增添「更多不確定性」，「白登的計畫是對『富人』課稅，也就是年所得超過20萬美元者，而這些人就是在股市最活躍的族群」。

美國 投資 墨比爾斯

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