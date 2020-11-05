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費半指數創新高 反映科技股並非盲目瘋漲

編譯葉亭均／綜合外電
高通股價5日大漲，帶動費半指數創新高。（路透）
高通股價5日大漲，帶動費半指數創新高。（路透）

美國以晶片股為主的費城半導體指數5日收盤創下歷史新高，主要因行動處理器巨擘高通（Qualcomm）看好5G手機需求，激勵股價大漲，帶動費半30檔成分股幾乎全線上漲。

費半指數5日收盤勁升4.4%，至2,489.16點，改寫歷史高點。

彭博資訊分析，半導體類股大漲，凸顯科技股迎來景氣優勢，反映科技股近日大漲並不全然是資金避險所致。晶片股向來被視為是經濟成長的先行指標，而高通4日的財報為市場提供樂觀看法。

高通的手機晶片銷售是最大亮點。高通公布上季來自銷售智慧手機與其他裝置晶片組的營收年比勁增38%至近50億美元，財測的中位數顯示，這塊領域在本季將激增80%，創至少十年來最大成長幅度。

高通看好5G智慧手機需求旺盛，本季還將有蘋果的iPhone 12系列機款上市助陣，在雙方的訴訟落幕後，高通的晶片重返這一系列最新iPhone機款。

財報利多消息激勵高通股價5日飆漲12.75%，至每股145.41美元。其他大漲的半導體類股包括應用材料（漲7.8%）、 Cree （7.3%）以及MKS Instruments （6.5%）和Skyworks（6.8%）。

費半指數本周來累計大漲10.8%，表現超越那斯達克指數的8.9%漲幅。

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