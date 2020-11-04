大仁說財經 | 無論誰當總統，美元都將維持弱勢

無論誰當選，美元仍趨弱。（路透）

在川普的大部分任期內，美元 一直處於弱勢。減稅、更高的赤字和聯準會(Fed)的幾次降息壓低了美元。但是，即使川普輸給白登 ，美元也可能不會很快反彈。

由於新冠病毒(Covid-19)大流行，白登政府很可能會推動對消費者和小企業的紓困。這些支出可能會進一步削弱美元，或者至少維持美元相對持平。

白登還可能敦促政府早就應該增加的基礎設施投資 ，以及對太陽能、風能和其他綠色能源計畫的投資。

如果白登取消川普的減稅措施，那麼更高的支出可能會抵銷政府收入中的任何額外收入，也那可能會限制美元的升勢。

FXTM資深研究分析師歐圖努加(Lukman Otunuga)在最新報告中表示：「民主黨全拿的結果可能對美元不利，因為民主黨會採取更大的紓困方案來解除通膨壓力。」

不過，部分貨幣專家表示，如果白登當選並恢復以往正常的貿易政策，「理智溢價」可能會提振美元。

比如說，白登可能會對與歐洲、墨西哥和加拿大等盟國的關稅採取低調立場，這將有利於美元。

白登政府還可能希望對中國採取更多的外交多邊措施，作為處理貿易以外的經濟問題、如知識產權盜竊的主要方法。

但現實狀況是，無論美國的外交政策如何變化，更多的政府支出都可能使美元處於低迷狀態。

貝萊德投資研究所(BlackRock Investment Institute)策略師在最新報告中寫道，如果白登勝選，「財政紓困措施增加、美國貿易和外交政策更加可預測，以及美元走軟的前景，將對全球經濟成長產生正面的溢出效應。」

此外還要考慮Fed可能採取的行動。越來越多人呼籲白登或川普提名鮑爾(Jerome Powell)連任Fed主席。

鮑爾的任期將於2022年2月到期，因此可能必須在明年重新獲得任命才有足夠的時間獲得參議院批准。

如果鮑爾繼續擔任主席一職，投資人可能會期待利率保持較低水平，從而對美元構成進一步壓力。

自川普於2017年上任以來，追踪對歐元、英鎊、日元和其他幾種主要全球貨幣的美元指數已下跌超過7%。

在新冠疫情重擊美國經濟之前，美元今年初曾短暫飆升，但2020年以來已下跌約3%。不過這對投資人來說並不是世上最糟的事情，因為美元的下滑是推動大型科技股和其他跨國公司持續強勢的貢獻因素之一。

美元走軟對蘋果公司、可口可樂和寶鹼等公司都有利，因為這使它們在國外市場採購商品和服務的價格降低。

還有一個會計上的優點。當公司在每季財報中將國際銷售額折算成美元時，海外市場的收入數字會明顯比較高。

因此，無論是白登或川普採取經濟政策推動美元大幅升值，也不會真正使它受惠。

但值得注意的是，在動盪時期，美元仍然是避險投資。畢竟，儘管全球仍在持續從疫情復甦，但美國經濟在第2季創紀錄暴跌後，在第3季出現強勁的成長。

這就是美元可能不會進一步下跌的關鍵原因，即使任一總統候選人選擇在法庭上對選舉結果提出異議。

然而全球其他國家的經濟狀況不見得如此樂觀。仍然有可能追求高質避險產品的趨勢來支撐美元。

資產管理公司Toews Corp. CEO托思(Phil Toews)表示：「我不認為美元會進一步貶值。我預期美國匯率將會趨於穩定。」「全球許多其他地方仍在面對控制疫情的相同問題。」