重參議院選情 史指大漲2.2%

即使總統大選結果仍未產生明確的贏家，但在科技股帶動下，股指大幅攀升。美聯社

即使總統大選結果仍未產生明確的贏家，但在科技股帶動下，股指大幅攀升。

道瓊工業平均指數上漲367.63點或1.34%收2萬7847.66點，盤中一度大漲逾800點。史坦普500指數上漲74.28點或2.2%收3443.44點，盤中一度上揚3.5%。以科技為主的那斯達克綜合指數大漲430.21點或3.85%收1萬1590.78點，因為投資人重新擁抱在過去波動的一年中大漲的產業。

交易員似乎不在乎統計選舉結果，而將焦點放在參議院 選舉，共和黨可望穩住主控權。

巴克萊(Barclays)美國股票現金交易常務董事劉易斯(Mike Lewis)表示：「我認為至少初步看來，目前股市不認為會出現藍潮，這構成支撐。」「我認為股市關注焦點將更著重在政策和聯準會(Fed)，而不是政治，這對股市來說是件好事。」

NBC報導，川普 總統預計將在佛州、印第安納州、阿拉巴馬州、北達科他州、肯塔基州以及南達科他州、阿肯色州和俄亥俄州贏得總統選舉人票。民主黨候選人白登 預計將贏得緬因州、佛蒙特州、德拉瓦州、馬里蘭州和麻州以及科羅拉多州、紐約州和維吉尼亞州。

此外，白登似乎無法拿下北卡羅來納州，而川普在該州處於領先地位。不過報導也指出，白登在亞利桑納州和密西根州暫處領先地位，但表示結果仍然未定。

NBC預測白登顯然是威斯康辛州的贏家，川普在2016年贏得該州。川普競選團隊表示，川普打算要求威斯康辛州重新計票。

兩位候選人的競選團隊都宣稱，即使6州結果未決，包括亞利桑納州、內華達州、威斯康辛州、密西根州、賓州、北卡羅來納州和喬治亞州，他們仍將贏得大選。

白登競選總幹事狄龍(Jen O’Malley Dillon)說：「我想告訴大家，白登即將贏得大選，他將成為美國下任總統。」

川普於凌晨2:30在白宮告訴支持者他「全面勝利」，並且「確定贏得這次選舉」。「我們正準備舉行大型慶祝活動。我們全面獲勝，但突然間全部都被取消。」「我們將向最高法院申請停止所有投票。」

大型科技相關企業股票與亞馬遜、蘋果和微軟均上漲至少4%。臉書上漲8.32%，而谷歌母公司Alphabet上漲6.09%。

華爾街交易員和投資人將科技股大漲歸因於許多因素，包括該類股持續穩定的回報和在不確定時期的安全吸引力。此外，部分人認為共和黨人守住參議院的可能性有利科技股，因為民主黨會提高資本利得稅，將對這個高成長產業造成壓力。

Stifel機構股權策略主管班尼斯特(Barry Bannister)說：「投資人似乎至少對共和黨守住參議院的勝負各半和不會加稅感到滿意，因為在緩慢到來的財政紓困案中他們有『Fed賣權』就夠了。」「這有利於成長型股票而非短期價值型。」

他預測到2021年春季史指目標價將從3100點升至3800點，較目前上漲超過10%。

交易員們也對選舉結果存在爭議的可能性作了準備，華爾街策略師稱這可能對股市產生重大影響。分析師警告，加上新冠病例激增，選舉結果未定將阻礙華盛頓通過額外財政紓困措施的能力。

《Sevens Report》創始人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中說：「具爭議的選舉結果可能會短期內導致股票大幅下跌，但我們並不認為這會全面轉為看空。」

交易員還關注參議院選舉結果及其對未來財政政策的影響。目前尚不清楚民主黨是否能夠贏得參議院。共和黨人可能會因參議員恩斯特(Joni Ernst)贏得愛阿華州競選中而取得關鍵勝利。

同時，挑戰緬因州參議員柯林斯(Susan Collins)的民主黨候選人吉迪恩(Sara Gideon)自稱勝選。但NBC還沒有確認。