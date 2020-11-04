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川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

川普選後恐爆發法律戰 倫敦投研：情況糟到不能再糟

中央社／紐約4日綜合外電報導
尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images
尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢。Getty Images

儘管美國還有數百萬選票尚未開出，尋求連任的共和黨籍總統川普在白宮發表談話，宣稱已贏得大選，引發市場憂心選後恐重演歹戲拖棚的選舉官司噩夢，美股指數期貨聞訊由漲轉跌。

民主黨籍總統候選人白登（Joe Biden）稍早表示，他有信心贏得大選。這場選舉勝負難料，加上選後恐爆發激烈法律戰，才能決定勝負，造成史坦普emini期貨由漲轉跌1.15%。之前川普顯然拿下關鍵的佛羅里達州後，史坦普emini期貨一度上漲1%。

那斯達克100 emini期貨稍早漲幅也隨之縮小至0.77%。部分投資人指出，大型科技公司在川普當選後遭盯上的機會，比白登當選還低。

倫敦TS Lombard策略長西西翁（Andrea Cicione）表示：「只要選舉結果有定論，無論結果如何，市場幾乎都會買單。」

「最後若送到最高法院，結果通常會歹戲拖棚，恐怕情況會糟到不能再糟。」

川普在白宮告訴支持者說，喬治亞和北卡羅來納等州的選舉結果還不公布，是在「詐欺美國人民」，並說：「對我來說，我們已經贏了。」

2016年美國大選，川普跌破市場眼鏡擊敗民主黨候選人喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton），引發美股指數期貨重挫。

不過，美股第二天就在川普承諾大幅減稅和鬆綁法規等利多消息下，上演所謂的「川普行情」，史坦普500指數一個月內上漲5%。

根據Datastream，史坦普500指數自2016年川普當選迄今漲幅約57%，其中資訊科技股大漲149%，能源類股則重挫56%。

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