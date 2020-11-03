選舉任何結果 股指都將上揚

Fundstrat Global Advisors聯合創始人兼研究主管李湯姆(Tom Lee)看好股指會一路漲到年底。這並非取決於任何一種選舉結果。相反，這是在三種最可能出現的大選結果都會出現的景像。

李湯姆的基本假設：白登 (Joe Biden)靠民調和賭盤的實力而拿下白宮。他認為，「這種情況的股指漲幅大約是10%。」

他預測，史坦普500指數 將升至高出其歷史高點3588約8%左右，這代表該指數將在2021年創下新高。

在這種假設中，他預期周期性股票會表現最佳，白登當選有助於公布重大的新冠病毒紓困 援助方案。

但李湯姆警告，白登政府將對大型科技股施加壓力。主要原因在於白登政見中的資本利得稅政策和相關法規有關的風險。

第二種假設狀況是川普(Donald Trump)意外勝選，股指漲幅會更大。他說：「這樣的反彈幅度會更大，約為15%至17%。」「不再有增稅問題，不再有新的監管措施。而且還可以推定不會再有新的全面封鎖政策。」

如果史指真能反彈那麼多，它將達到3872點。

李湯姆指出，「我認為科技股和周期性類股大漲的規模很大。可能會達到15%到17%。」「經濟會比大多數人想像來得好。」

他的第三個假設是選舉結果有爭議。

李湯姆表示：「即使如此我仍認為股指會上漲5%或7%，因為最重要的是，贏家還是會積極推動紓困方案。」他補充說，這將緩解市場擔憂。

在有爭議的選舉結果方面，他預期會在幾天內就能解決，而非幾周或幾個月。因此，這不會增加不確定性。

此外，他認為新冠病毒療法的進展也將讓他的樂觀看法延續到今年底，「在未來3到6個月內，疫苗和療法將是關鍵。」