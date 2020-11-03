社交媒體成長動能正在減弱

社交媒體用戶成長趨緩，影響未來發展。（美聯社）

投資人評估社交媒體的一項關鍵指標是每用戶平均收入(ARPU)是否持續展現優勢。

ARPU是透過將收入除以單季用戶數量計算得出，它顯示公司透過用戶獲利的效率。社交媒體靠它成功，如今也因它而面臨失敗：新用戶數量正在不斷減少。

在這個財報季，大多數主要社交媒體的第3季ARPU都同比成長。臉書 為7.89元，同比增加9％；Snap為2.73元，同比成長28%；Pinterest為1.03元，同比增加15%。

如果這些公司的用戶增幅開始趨於平穩或下降，則營收 成長必須來自現有用戶貢獻度的提升。

臉書就是其中一家代表。它仍是ARPU的明顯領導者，但是它美加地區第3季每日活躍用戶(DAU)數量從1.98億降至1.96億，讓投資人感到震驚。臉書預計該區用戶群在下季也將保持不變或下降。其歐洲用戶群連續第3季保持在3.05億DAU水準。

但Needham分析師發表報告指出，美加地區ARPU改善的空間可能很小。ARPU上季已經高達39.63元，而歐洲為12.41元，亞太地區為3.67元，全球其他地區為2.22元。

成長的關鍵可能在於臉書的App陣容。在財報電話會議中，高管們討論了初步將通訊App與廣告整合的作法，讓企業可以在臉書和Instagram下廣告並將用戶帶至Messenger或WhatsApp。臉書還透過同名App和Instagram擴展其電商業務，暗示可能會在Instagram Reels上執行以與TikTok競爭。

KeyBanc分析師寫道，針對臉書的這種輔助服務仍處於「貨幣化的初期」。

推特 的用戶成長似乎也正在放緩，但投資人對其貨幣化能力信心不足。該公司沒有直接公布ARPU，但Raymond James分析師估計上季ARPU為4.30元，低於去年同期的4.84元。

推特的可獲利每日活躍用戶(mDAU)上季僅增加100萬達到1.87億。

CFRA股票研究副總裁佛里曼(John Freeman)表示，推特的「用戶群定義更為狹隘，而這些用戶的層次結構則更嚴格」。「因此，推特的成長動力實際上是貨幣化，而非用戶增加。」

Snap和Pinterest的財報業績強勁，上周股價大幅飆升，用戶、營收和ARPU均實現兩位數同比成長。雖然仍有很大的成長空間，但因ARPU落後臉書，它們正透過新的廣告策略努力自我提升。

Snap上季將ARPU提高到2.73元，同比增加28%。DAU達2.49億，同比增加18%，營收增至6.79億元，同比增加52%。

Pinterest上季也出現類似的大幅成長，ARPU增至1.03元，同比增加15%。MOU達4.42億，成長37%，營收成長58%至4.43億元。