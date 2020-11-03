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「從這座房子到白宮」 白登重返賓州故居

最高法院保守派優勢 共和黨支持者不擔心白登上台

預期選情會明確 道指大漲555點

記者張大仁／綜合報導
股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲3.15%。美聯社
股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲3.15%。美聯社

股指大漲，因為投資人預期美國總統大選會出現明顯的勝利者，避免出現延誤或有爭議的結果。

道瓊工業平均指數上揚554.98點或2.06%收2萬7480.03點，盤中一度上漲700點。史坦普500指數上漲58.92點或1.78%收3369.16點。那斯達克綜合指數上漲202.96點或1.85%收1萬1160.57點。這是史指歷來表現次佳的選舉日漲幅。

Walgreens Boots Alliance和摩根大通(JPMorgan Chase)分別上漲4.41%和3.15%，領漲道指。史指工業類股和金融類股表現最佳，分別上揚逾2%。

《Sevens Report》創始人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中寫道，「股市最需要的就是明確性，而本周風險資產的主要威脅是有爭議的選舉結果，因此，如果競選緊張到足以使競選活動停止或延長重新計票的時間，則可以預期今天的反彈將會逆轉。」

在3日投票前，前副總統白登(Joe Biden)的全國民調支持度領先川普(Donald Trump)。根據NBC新聞和《華爾街日報》1日的民調，白登獲得52%登記選民支持，而川普的支持率為42%。在將決定選舉的搖擺州，民調的平均值比全國民調更接近。

根據估計，約有6000萬選民因新冠病毒大流行而採郵寄投票，提高人們對選舉結果延遲的擔憂。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「明確的勝選者肯定會對股市更有利，而與誰當選無關。」「如果沒有明確的贏家，那麼對股市表現就不必感到太驚訝。但是，如果到了下周中旬還在談論此事，而且討論法院判定和重新計票，那將會是最糟的情況。」

投資人還關注參議院的關鍵選舉，這將決定所謂的「藍潮」是否會接管國會。重大政策轉變，包括進一步的財政紓困方案，取決於哪一方擁有多數控制權。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「隨著選舉到來，因謠言而拋售的投資人現在可能正在聽新聞買進。在上月下跌近10%之後，逢低買入再度回歸。」

除了總統選舉，美國新冠病例也出現激增。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)彙整的數據顯示，截至1日，7日平均新冠病毒病例平均數為8萬3805人，較前周增加近20%。

在歐洲，英國成為繼法國、德國、希臘、比利時和奧地利之後，成為最新實施新冠隔離措施的國家。

投資 民調 美國總統大選

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