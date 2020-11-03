螞蟻暫緩上市！中國監管新政 掐馬雲3要害

上交所、港交所3日晚間發布暫緩螞蟻集團科創板上市的決定，螞蟻集團也發聲明證實此消息。路透

全球最大金融科技獨角獸螞蟻集團上市前夕喊卡，上交所、港交所3日晚間發布暫緩螞蟻集團科創板上市的決定，螞蟻集團也發聲明證實此消息。

上交所公告稱：公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項，該重大事項可能導致公司不符合發行上市條件或者信息披露要求。螞蟻集團原訂於11月5日在A、H股同步上市，如今臨時喊卡。

其實，螞蟻集團上市生變早已有徵兆。中國證監會2日發布消息，人民銀行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行監管約談。

緊接著，銀監會頒布關於網路小貸業務的規定，要求網路小貸公司原則上不得跨省開展業務，正在上市的螞蟻集團成為最重要監管對象。此外，銀保監會消費者權益保護局局長郭武平認為，有金融科技公司利用壟斷地位收過高費用；螞蟻旗下「花唄」、「借唄」侵害消費者權益，普而不惠。

鳳凰財經報導，阿里巴巴創始人馬雲日前在外灘金融峰會上，針對傳統金融批評用詞犀利，認為未來是信用的時代，大陸的銀行必須改掉「當舖思想」，並批評「巴塞爾協議」是老人俱樂部。

其金句在網上獲得大量點讚的同時，也被金融監管盯上。國家四部委同時約談一家金融機構或者金控機構領導層，前所未有。畢竟，螞蟻集團的體量和情況也是前所未見的。

螞蟻集團上市之際，監管和馬雲的博弈似白熱化。金角財經分析，11月2日中國官方頒布網路小貸管理辦法，打中螞蟻集團主體業務的三命脈。

一、原則上禁跨省展業：小額貸款 公司經營網絡小額貸款應當主要在註冊地所屬省級行政區域內開展；未經大陸國務院銀行業監督管理機構批准，小額貸款公司不得跨省級行政區域開展網絡小額貸款業務。許可證3年一發，也就是每3年需要重新申請牌照。

解讀：這個就打破原來螞蟻小貸通過在重慶註冊的兩個小貸公司向全國放貸的便利。但這條路並沒有堵死，只要國務院銀行監管機構批准，還是可以在全國放貸的。顯而易見，此規定意義在於，把這種網路小貸公司的審批權限，從地方提走，集中到更高的監管層手中。

二、個人單戶網絡小貸餘額原則上不得超過人民幣 30萬元，不得超過其最近3年年均收入的三分之一；對法人或其他單戶網路小貸餘額原則上不得超過人民幣100萬元。

解讀：這條規定，限制螞蟻集團放貸業務的天花板。螞蟻微貸業務的客戶幾乎都是被傳統銀行風控系統排出在外的長尾客戶，以低收入 群體為主。

按照用戶的收入來放貸，以後螞蟻能放出去的錢十分有限。按照此前6億人月收入1000元這個統計數據計算，大概有6億人，螞蟻每年能給這些低收入群體貸款的總額不超過1萬2千元。這從根本上，大大降低了風控的難度，但是，也限制了螞蟻能夠放貸的規模，限制了放貸的收入。

三、在單筆聯合貸款中，經營網路小額貸款業務的小額貸款公司的出資比率不得低於30%。

解讀：這條將對螞蟻的整個業務規模帶來深遠的影響。此前，螞蟻這些平台扮演的是交易撮合中介的角色，借給用戶的錢大部分來自銀行，賺取高額的利息差。

螞蟻小貸現實中聯合貸款自己出資比率大約是1%-2%。螞蟻約人民幣1.7兆元的消費信貸中，只有人民幣360億元的表內貸款。也就是說，借出去的100元裡面，只有1、2塊是從自己的口袋裡掏出來的。其他都來自銀行的低息資金。

如果按對監管對金融機構的要求，自己出資比率增至30%。那按照螞蟻集團現有的規模，要驅動這人民幣1.8兆元聯合貸款，結合表內貸款最多五倍槓桿的原則，螞蟻小貸資本金需要達到人民幣1,400億元的規模。但當前螞蟻的資本金是人民幣350億元左右。若資本金保持不變，那意味著螞蟻的放貸規模將會大幅減縮。

網路小貸公司出資比率的規定，本質上有點像巴塞爾協議所規定的銀行「資本充足率」。按照上述的條例施行監管後，金融科技公司將越來越像銀行。當然，其中包括了螞蟻集團。之前，炮轟巴塞爾協議，也許是早已收到「網絡小貸管理辦法」即將推出的風聲。

大陸網友以「馬已經服、馬已京服」等諧音，調侃螞蟻集團面對官方強勢態度「不得不服」。