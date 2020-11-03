掛牌交易前遭馬雲約談 螞議的監管風險升高

上海與香港交易所3日相繼宣布，暫緩螞蟻科技集團上市。路透

中國 官方警告馬雲 和螞蟻集團的高階主管說，這家金融科技巨頭的擴張將受到新限制，凸顯這個全球最大首次股票公開發行（IPO）案，在掛牌交易之前幾天面臨日益升高的監管風險。

螞蟻集團共同創辦人、也是中國最富有企業家之一的馬雲，2日受到中國中央金融機關和三個不同主要貨幣監管機構召開的聯席會約談。儘管沒有任何一方透露會中提及什麼事情，但知情人土對此表示，螞蟻金服的管理層被告知，該公司將面臨嚴格的審查，並且像銀行一樣成為限制資本和槓桿的對象。

沒想到隔天晚上，上交所官網意外發布，將暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市。隨後港交所也宣布，暫緩螞蟻集團H股上市。該集團原計畫5日掛牌。

鑑於中國已開始收緊對螞蟻金服和其他貨幣集團的指導方針，很少買家會對監管趨嚴的前景感到詫異。然而，這場受到廣泛談論的約談，可能重挫投資 人對這個史上最大股票上市案的熱情。螞蟻金服在IPO募集至少345億美元，吸引上海及香港散戶投資人超過3兆美元的申購。

Sanford C. Bernstein的分析師Kevin Kwek一言以蔽之：「監管風險是螞蟻集團最重要的危險議題。」 「我們預計這些消息將完全不利於逐項披露，並認為大多數買家將對螞蟻積極長期前景保持樂觀。不過鑑於明確的監管干預跡象，買家可能會重新審視對上市進度的假設。」