陶冬：美大選吸引避險資金進美元 但強勢無法持久

亞洲區首席經濟分析師陶冬在微博發文分析，美元兌各主要貨幣（人民幣除外）開始新一輪升值，但他認為，美元的強勢無法持久，美元能跌多少，恐怕取決於歐盟和中國。路透

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬在微博發文分析，美元 兌各主要貨幣（人民幣 除外）開始新一輪升值，但他認為，美元的強勢無法持久，美元能跌多少，恐怕取決於歐盟和中國。

對於美國總統大選 ，陶冬認為，如果選舉結果出現爭拗並遲遲無法解決，這將進一步影響市場的風險意識。如果選舉可以有明確的結果，無論川普連任還是白登當選，短期對股市都是利多消息，陷入國會黨爭而難產的新冠疫情救援計畫，可望被通過，利多經濟復甦。

陶冬指出，川普當選的話，預計他會維持第一任期的減稅、去監管措施。如果白登當選，他將採取Spend and Tax（支出和稅收）策略，中期來看不利於股市。

在人民幣兌美元匯率方面，陶冬指出，近來美元重回升值軌道，主要源於避險需要。歐洲疫情、美國選舉、英國脫歐，10月驚喜一個接一個，資金退入美元，甚至鎖定今年投資回報（今年絕大多數基金經理有可觀的收益表現），導致更多資金流向美元區，這種情況在未來數月可能持續，尤其當歐洲疫情和英國脫歐仍有很高不確定性的時候。

陶冬表示，除了避險因素，他看不到美元在基本面上指向強勢，且美元的強勢無法持久。不過美元能跌多少，恐怕還要取決於歐盟和中國。歐洲在財政一體化上最近有所進展，人民幣匯率走勢近來也表現不錯，但是成為可以抗衡美元的大儲蓄貨幣，兩者都還有較長的路要走。