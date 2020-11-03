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可口可樂進軍中國乳業 合資公司取名「可牛了」

中央社／台北3日電
美國可口可樂公司和中國乳業企業蒙牛成立合資公司，取名「可牛了」（取材自微博）
美國可口可樂公司和中國乳業企業蒙牛成立合資公司，取名「可牛了」（取材自微博）

美國可口可樂公司和中國乳業企業蒙牛成立合資公司，取名「可牛了」。分析認為，中國國產牛乳在「毒奶粉」事件後形象一落千丈，與國際品牌合作將有助於吸引年輕消費者。

綜合每日經濟新聞與界面新聞報導，可口可樂與蒙牛攜手出資設立的「可牛了乳製品有限公司」，已完成工商註冊登記手續，並取得了營業執照。

中國工商資訊平台「天眼查」顯示，「可牛了」註冊資本6885.94萬美元，董事長VENKATA VAMSI MOHAN THATI是可口可樂大中華區運營事業部總裁，總經理則是分管蒙牛鮮奶事業部的蒙牛集團副總裁羅彥。

報導引述消息人士透露，新設立的合資企業將成立一個全新的鮮乳品牌。

可口可樂一直沒有在中國布局鮮乳產品，這次之所以選擇蒙牛合作，可能因為雙方背後共同的紐帶「中糧集團」。

報導表示，中國改革開放初期，可口可樂是在中糧集團的相助下回到了中國大陸市場，雙方在北京建成大陸第一家可口可樂瓶裝廠。

2000年，雙方再次深入合作，在香港成立了由中資控股的可口可樂飲料公司，中糧可口可樂是中國區唯一一家中方控股的可口可樂裝瓶集團。

同時，中糧在收購蒙牛公司20%的股份後，也已經成為蒙牛乳業的第一大股東。

財經評論人遠山表示，可口可樂的主流消費群體為年輕人，年輕人具備較為強勁的購買力、勇於嘗鮮等特點。同時，中國國產牛奶自三聚氰胺事件之後，依然處於品牌重建階段，如果能搭上可口可樂世界品牌效應的便車，更有利於獲得年輕消費者的支持。

乳業專家宋亮則表示，蒙牛和可口可樂作為兩個快消巨頭，有很強的的互補性，蒙牛可以借助可口可樂的品牌優勢和資金為己背書，加快向全球市場擴張的步伐；對想切入乳製品領域的可口可樂來說，蒙牛的工業生產體系和奶源基礎則是合作的關鍵。

美國可口可樂公司和中國乳業企業蒙牛成立合資公司，取名「可牛了」（取材自微博）
美國可口可樂公司和中國乳業企業蒙牛成立合資公司，取名「可牛了」（取材自微博）

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