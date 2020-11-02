「黑天鵝」作者：無論誰當選 這些商業活動回不去了

《黑天鵝效應》作者塔雷伯說，無論誰贏得美國總統大選，新冠病毒疫情已永久改變經濟，特定類型的企業將無法恢復到疫情前的情況。（路透）

《黑天鵝效應》作者塔雷伯（Nassim Taleb）2日表示，無論誰贏得美國 總統大選，新冠病毒疫情 已永久改變經濟，特定類型的企業將無法恢復到疫情前的情況。

曾任紐約大學風險工程學教授的塔雷伯接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，白登的稅務計畫可能會導致市場扭曲，不過無論是誰贏得美國大選，經濟「將不會恢復到新冠疫情前，因為經濟結構已永久改變」。

塔雷伯說，美髮店和牙科診所等一些企業暫時受到疫情衝擊，但終將恢復，然而像是商務出差旅行和紐約商業不動產等其他領域「都回不去了」。

塔雷伯表示，就業人數目前從3月疫情重創以來回升，主要歸功於適應疫情且目前能夠獲利的科技公司，然而，航空公司不太可能重新聘用他們先前裁員的人，「必須從經濟已大不如前的觀點來思考」。

塔雷伯還說，否認新冠疫情的嚴重性與誤以為疫苗將迅速解決這場流行病，將會繼續傷害經濟。他說：「從大約疫情一開始，我就見到社會中大量否認。現在病毒已流行十個月，而人們仍希望有一種疫苗，能夠解決它。這種否認是導致我們在國內生產毛額（GDP）、許多領域、甚至是社會生活付出如此高昂代價的原因。」

塔雷伯還擔心投資 人對於試圖預測選舉結果過度有信心。雖然這場選舉不會成為黑天鵝事件，因為選舉結果一翻兩瞪眼，但投資人必須小心選舉成為無法預測結果的「不透明制度」。

塔雷伯還警告投資人不要試圖預測選後股市反應，舉例來說，在2016年大選，投資人認為若川普勝選，股市將崩跌，結果情況正好相反。