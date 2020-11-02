如果他勝選… 科技供應鏈衝擊較小？

分析師認為，白登若勝選，對科技供應鏈造成的風險會比現任總統川普連任來得低。（路透）

巴農周刊（Barron's）報導，分析師認為，無論是誰贏得美國總統大選，科技股都難以遠離政策風險，不過民主黨總統候選人白登 若勝選，對科技供應鏈造成的風險會比現任總統川普連任來得低。

SPDR科技類股ETF在過去三周已下跌10.5%，比標普500指數的6.7%跌幅還嚴重。這段期間正值科技公司公布財報，儘管業績佳，卻比不上大選因素與其他政治議題干擾。

投資人很關心，如果白登勝選，很可能會調高資本利得稅，而一些投資人可能會在此前對科技股進行獲利了結。市場也擔心在民主黨完全執政的「藍色浪潮」下，政府可能會採取更多反托辣斯行動，這也是科技類股近期動盪加劇的因素之一。

不過，Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，對於蘋果 、思科與半導體公司這類科技公司來說，白登勝選的結果比較沒那麼糟，尤其是蘋果，因為蘋果已對合作的代工業者鴻海「孤注一擲」，而且蘋果可能耗費數年，才能把僅僅10%的產量從鴻海移出。

此外，在蘋果一年約1600億美元的iPhone營收中，20%是來自中國 。在川普任內，已出現中國消費者可能抵制蘋果產品的一些風險，儘管這類風險迄今尚未成真。

對半導體公司而言，白登勝選可能代表美國政府不會對華為公司窮追猛打，將有利於威騰電子與台積電等公司。

艾夫斯表示：「從政見來看，華爾街的看法顯然是，白登擔任總統將對中國科技與政策議題採取相對較軟的態度，在美中的企業與消費者科技領域方面將減少緊張關係。」

他的重點是，科技公司近期不佳的表現正把大量的不利因素計入價格中，但若白登執政，讓美中關係有所緩和，可能會帶來助益。