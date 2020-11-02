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能源類股 短期前景無亮

記者張大仁／綜合報導

交易員對能源類股沒有太多信心，認為它在好轉之前可能會先變得更糟。

Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)表示，能源特選產業SPDR基金(XLE)上周下跌5.5%，為3月以來最糟糕單周跌幅，加上油價達到5個月低點，該類股的問題似乎只會因3日關鍵的總統大選臨近而加重。

強生引用XLE的走勢圖指出：「沒有明確跡象顯示該類股可能出現任何走勢改變。」

此外，他也指出，該ETF的三大持股：雪佛龍(Chevron)近24%，埃克森美孚(Exxon Mobil)逾23%，Kinder Morgan近5%，似乎也難逃這股趨勢。

埃克森美孚和雪佛龍上周發布財報指出，由於與新冠病毒相關的限制重挫石油和天然氣業務，其第3季營收下降30%。

強生說：「其中一些個股再次下跌修正至3月低點，真的完全沒有前景可言。」他補充說，埃克森美孚可能是特別危險的一支。

他說：「它即將跌破3月低點。」跌破這些水平可能會導致該股再度下跌。

強生說：「我個人認為，能源目前僅整個股市的2%，因此應該可以暫時擺在一邊，直到能清楚地看到走勢出現變化跡象為止。」

Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)大致同意能源股前景黯淡之說。

她說：「新冠疫情的確是最大因素。」「如果我從事能源業，我會自問：『我還能承受多少痛苦？』」

謝伊警告，由於今年XLE已下跌超過52%，「目前看不出它會走高的跡象。」「疫情仍在持續，未來6至9個月股價可能會跌得更低。」

她說，「就我個人而言，如果我投資能源類股，我會停損，申報稅收損失，然後將錢轉移到其他地方繼續過日子。」

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