Netflix未來幾年可望繼續漲價

Netflix漲價將成常態,因它已成生活必需品。(美聯社)

Netflix 於10月29日宣布調高美國訂戶價格。如果明年、後年以及之後每年都聽到相同的宣布,請不要感到驚訝。

該公司決定將其標準方案從每月12.99元調高1元至13.99元,將尊榮方案從15.99元調高2元至17.99元,此舉對Netflix長期戰略十分重要。這就是為什麼Netflix在過去12月的市場估值為2180億元,而淨利只有28億元的原因。

Netflix上次漲價是在2019年1月。這家影音串流媒體商基本上小幅調價是因為訂戶直在增加,從而為投資 人提供了明確的成長背景。但隨著客戶成長減弱,華爾街認為訂價將要調漲。投資人認為Netflix將成為人們家中不可替代的選擇,就像過去40年的有線電視一樣。

不少證據已顯示,Netflix的發展方向正確。追蹤購買行為的測量和分析公司Antenna數據顯示,Netflix的每月用戶流失率僅接近2%,遠低於其他串流媒體服務,如即將更名為Paramount+的CBS All Access和Starz。

讓漲價但客戶不會取消訂閱或不滿意的關鍵,在於說服客戶仍然獲得超值服務。在過去2、3年中,Netflix最聰明作法是微妙的轉變,從不試圖成為HBO,但卻取代整個有線電視產業。

Netflix聯合CEO薩蘭多斯(Ted Sarandos)在2013年接受《GQ》採訪時說:「我們的目標是讓我們變成HBO比HBO變成我們來得更快。」

但事實上Netflix並沒這麼做。Netflix播放的種類廣泛,包括動畫兒童節目、輕浪漫喜劇、亞當山德勒(Adam Sandler)的電影、如「盲婚試愛」(Love is Blind)等真人秀、如「養虎為患」(Tiger King)的低調紀錄片、如「英國烘焙淘汰賽」(The Great British Bakeoff)的美食秀,和像是「跑酷遊戲」(The Floor is Lava)等有趣的競賽節目。很難想像這些會在HBO上播出。而且,當然,它也有HBO風格的影片,例如電影「羅馬」、影集如「皇冠」(The Crown)和仿「慾望都市」風格的「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris)。完整的內容就像是家有線電視。

更諷刺的是,即使薩蘭多斯曾這麼說,HBO直到最近才希望成為Netflix。即使HBO在2015年決定直接面向消費者,但HBO CEO普雷普勒(Richard Plepler)專注於高價方案,同時積極避開大多數其他內容。直到最近,在AT&T 收購時代華納後,HBO才嘗試模仿Netflix推出HBO Max。

Netflix決定成為精簡版有線電視的決定是剔除現場轉播、新聞和運動節目,讓該公司成為從性價比角度調高費率的絕妙依據。現在Netflix的高階方案為每月17.99元。根據LightShed Partners的數據,有線電視的平均月費約為100元。雖然有更便宜的數位替代品,但YouTube TV的訂價也要每月64.99元, AT&T Now為每月55元或80元,甚至Sling TV的月費也要30元。

同時,隨著大多數優質內容陸續在串流媒體上架,未來幾年有線電視質量可能會下降。這將賦與Netflix不斷提高價格的底氣,因為它不僅將成為串流媒體服務的價格領導者,而且將成為越來越有吸引力的有電視替代方案。