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迎接選舉結果 道指漲423點

記者張大仁／綜合報導
股市由上周大跌中反彈，並為美國總統大選做好準備，在11月的第一個交易日走升。(美聯社)
股市由上周大跌中反彈，並為美國總統大選做好準備，在11月的第一個交易日走升。(美聯社)

股市由上周大跌中反彈，並為美國總統大選做好準備，在11月的第一個交易日走升。

道瓊工業平均指數上漲423.45點或1.6%收2萬6925.05點。史坦普500指數上漲40.28點或1.23%收3310.24點。那斯達克綜合指數上漲46.02點或0.42%收1萬957.61點。

在3日大選之前，白登(Joe Biden)的全美民調領先美國總統川普(Donald Trump)。NBC新聞和《華爾街日報》1日的民調顯示，前副總統獲得登記選民52%的支持，而總統則為42%。押注白登可能勝選的投資人增加了太陽能類股的部位。景順太陽能ETF(TAN)上漲3.18%。

參議院選舉對股市也可能至關重要，因為許多關鍵的政策轉變如進一步的財政紓困方案，將取決於誰擁有多數控制權。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說：「由於投資人等待美國大選結果，全球仍處於觀望狀態。」「一旦大選結束，華府恢復紓困案對話，央行提供進一步支持，短短幾天內情況就會變得更加清晰。」

Honeywell和Walgreens Boots Alliance是道指表現最好的成分股，各上漲5%以上。能源、材料和工業類股的上漲帶動史指走高。能源和材料類分別上漲至少3.4%，工業類股上漲2.7%。與此同時，大型科技股苦苦掙扎，臉書和亞馬遜分別下跌了0.67%和1.04%。

由於新冠病例數激增、財政紓困措施談判破裂以及大型科技股在公布財報後暴跌，主要股指創下3月20日以來最糟糕單周走勢，導致上月指數大跌。道指、史指和那指出現3月以來首次連續兩月下跌。

部分華爾街人士認為，大選日之前的拋售讓市場可避免有爭議結果的下行風險。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)在報告中表示，「即使擔心再次受到大量不確定因素的影響還會進一步下跌，但我們認為股市現在已為接下來2個月左右的上揚做好準備。」

摩根史坦利(Morgan Stanley)首席美國股票策略師威爾森(Mike Wilson)認為，投資人應該在最近回調之後開始「有選擇性地」買進股票。

他說，「我們認為最壞的修正已經過去，但仍然認為下個月可能會保持動盪和不確定性，因為即將舉行的選舉結果可能比幾周更加接近預期，並且可能隨著病毒蔓延而面臨進一步的封鎖風險。」

美國供應管理協會(Institute for Supply Management)表示，10月製造業指數達到2年來高點，主要股指聞訊觸及盤中高點。

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