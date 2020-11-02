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商品大王羅傑斯：下輪熊市 將是我一生所見最糟糕

編譯葉亭均／綜合外電報導
知名投資人羅傑斯（Jim Rogers）對於全球央行瘋狂印鈔提出警告。路透檔案照
知名投資人羅傑斯（Jim Rogers）對於全球央行瘋狂印鈔提出警告。路透檔案照

有「商品大王」之稱的著名投資人羅傑斯（Jim Rogers）再度警告，各國央行以大量資金支撐全球市場，終將導致災難，下一場空頭市場（熊市）將是78歲的他一生以來所見最糟糕的一次。

MArketWatch網站報導，羅傑斯在接受Peak Prosperity部落格專訪時解釋說：「當你看著窗外，會見到處處都在印鈔。你知道，當在歷史上所有其他國家讓自己深陷債務時所發生的事…情況不妙了。」羅傑斯是「金融大鱷」索羅斯的量子基金（Quantum Fund）共同創辦人。

羅傑斯上周在莫斯科「Russia Calling」投資論壇上也曾表示，當權者的一些行動已導致新冠病毒疫情對全球經濟造成更大的破壞。

羅傑斯表示：「這有可能會是我一生中見過最嚴重的危機，因為一切都崩潰了，我認為政治人士、媒體和每個人都反應過度，停止運作了。」「在歷史上，我們曾歷經多場流行病，但他們從未關閉過麥當勞，也從未關閉過所有航空公司。」

根據美國約翰霍普金斯大學的數據，美國新冠確診案例超過910萬人，此前寫下單日9.9萬人感染的紀錄，致死案例則超過23萬人。

羅傑斯表示，下一場空頭市場的情況「將是我一生以來最糟糕的」。

美股道瓊指數上周重挫6.5%，標普500指數下跌5.6%，那斯達克綜合指數跌幅也達5.5%。

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