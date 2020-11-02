大選前一日 道瓊早盤漲逾300點

股市道瓊指數早盤大漲逾300點，投資人準備迎接總統大選結果。(歐新社)

股市2日早盤普遍開高走高，道瓊工業指數 一度漲逾300點，投資人在嘗試收復上周跌幅的同時，一面靜待即將揭曉的美國 總統大選結果。

道瓊早盤大漲308點，或1.16%；標普500指數漲1.13%；那斯達克指數漲0.97%；費城半導體指數漲0.81%；台積電ADR漲1.36%。

總統大選3日進行投開票，投資人都在準備迎接選舉結果。根據NBC News和華爾街日報1日的最新民調，民主黨總統候選人白登的支持率仍大幅領先現任總統川普。白登的支持率為52%，川普則為42%。

此時美國新冠肺炎疫情 仍不斷擴大。據約翰霍普金斯大學數據，美國上周五（30日）的新增確診人數達到99,321人，立刻打破前一日才創下的紀錄。目前美國單日確診人數最高的前五名紀錄，都發生在過去八天。

英國則為了對抗再度蔓延的新冠疫情，再度實施了居家避疫令。

英國首相強生周六（10月31日）宣布，鑒於該國的單周確診人數達到逾22,600人，遠超過春季第一波疫情高峰的每周平均人數4,800人，未來四周將關閉所有販賣非民生必需品的商家，民眾無必要目的不得外出。

除了決定白宮未來四年的主人，美國國會、尤其是參議院選舉，也可能會是未來影響市場的關鍵，因為許多關鍵政策的走向，包括新的財政刺激方案，都將取決於哪一黨拿下多數席次。