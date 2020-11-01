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螞蟻IPO認購有多瘋狂 規模堪比全球第五大經濟體

記者林宸誼／即時報導
螞蟻IPO認購規模堪比全球第五大經濟體。路透
螞蟻IPO認購規模堪比全球第五大經濟體。路透

被冠以全球史上最大IPO的螞蟻集團，令中港兩地投資者為之癲狂，兩地投資者用實際行動締造一連串誇張的數字，A股認購金額共計人民幣19.05兆元，在港股凍資港幣1.3兆元，規模堪比全球第五大經濟體。

香港經濟日報報導，單看A股認購金額人民幣19.05兆元，折合約2.85兆美元，如果按照世界銀行 （World Bank）數據，已經超過世界第六大經濟體英國的GDP總值2.83兆美元，只要再多0.025兆美元，就可以追上第五大經濟體印度的GDP總值。

而港股凍資港幣1.3兆元，折合約0.17兆美元，換言之，螞蟻在中港兩地認購規模相當於世界第五大經濟體。

換個說法，若以上海和深圳兩地交易所的市值規模合共人民幣73.6兆元，代表中港兩地認購螞蟻的投資者的財力，相當於A股規模的27%。

而根據港交所截至9月底，港股總市值規模為港幣41.6兆元，螞蟻認購總額規模等於港股總市值的一半；在香港一共有155萬人加入螞蟻新股認購大軍，相當於每4個港人就有一個人參與認購，凍資港幣1.3兆元，榮膺港股史上「人氣王」及「凍資王」。

而這次螞蟻預計集資350億美元，把上一任的全球集資王沙特阿美擠下，躍升第一。

瑞信預計，螞蟻集團PEG為1.2倍至1.4倍之間，假設螞蟻集團2020年至2022年的年均複合增長率達32%，那麼預估PEG可能在38倍至45倍之間。

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