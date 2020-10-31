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這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

編譯黃淑玲／綜合外電
Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透
Dunkin'甜甜圈將以88億美元現金賣給Inspire Brands集團。 路透

美國餐飲集團Dunkin' Brands將以88億美元現金，賣給擁有Arby's等多家速食連鎖餐廳的Inspire Brands集團。根據投資資料供應商Dealogic的數據，若包含債務，交易總規模達113億美元，將寫北美連鎖餐廳界至少十年來第二大併購案。交易完成後Dunkin' 將下市。

旗下有知名甜甜圈連鎖店Dunkin' Donuts、Baskin-Robbins等餐飲品牌的Dunkin'，將以相當於每股106.50美元出售，以10月23日此交易最先傳出的前一天Dunkin'收盤價計算，溢價近20%。

Inspire集團這項收購得到私募基金Roark Capital的金援，Inspire表示，買下Dunkin'後，該集團以美國國內市場銷售額而言，將躍居全美第二大連鎖餐廳集團，緊追在麥當勞之後。

收購案其實自新冠疫情爆發前就開始談，Inspire執行長布朗說，疫情令談判變得複雜，主要是Dunkin'的核心業務早餐銷售，業績直線下滑。所幸最近數周，路邊取貨、得來速、和外送的銷售大增，Dunkin'營收已由封鎖時的低點復甦。Dunkin'股價周五（30日）收100美元，今年以來漲幅32%。

Dunkin'執行長霍夫曼表示，併購案能夠幫助公司加盟主的事業繼續成長。

Inspire吃下Dunkin'後，集團旗下餐廳數將多達3.2萬家，年銷售額可達270億美元，公司及加盟主所僱的員工總數為60萬人。同時也會因為納入Dunkin'後而直接跨足海外市場；Dunkin'旗下有2.11萬家、約42%門市，在美國以外地區。

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