高股利個股 大盤中流砥柱

即使大盤震盪，部分個股仍在發放股利。根據史坦普道瓊指數(S&P Dow Jones Indices)統計，2020年有超過200家企業提高股利。

Laffer Tengler Investments投資 長騰格勒(Nancy Tengler)表示，這對股市來說是個多頭訊號，「這代表了未來營收成長的能見度很高。」「由管理階層訂定股利水平並定期支付的個股，麥當勞就是其中之一，它在股東說明書中明文規定這一點，認為這是讓它們可長期持續獲利能力的原因之一。它對未來營收成長非常樂觀，與我們在3月的押注完全相反。」

Tocqueville Asset Management投資組合經理人佩特里茲(John Petrides)認為光是搜尋高殖利率 個股還不夠，「關鍵在於要投資於不僅能夠繼續派發股利，而且還能提高股利的個股。」「你不會只因殖利率高於平均水平而投資該股，而會想確保該公司有足夠資金未來繼續派發股利。」

騰格勒將德州儀器(Texas Instruments)列為最佳股利個股選擇。該晶片製造商的殖利率為2.8%，高於SMH半導體ETF的1.2%。

她指出，「這家公司擁有近60億元的自由現金流，但僅支付30億元的股利，且其股利以每年超過20%的速度增加，今年增加17%，顯然它具有繼續支付並提高股利的能力。」

德儀在過去3個月上漲近11%，超過SMH ETF的7%漲幅。

佩特里茲則點名房地產投資信託(REIT)，「有一支中型REIT很不錯，名為Stag Industrial。」「新冠疫情的正面效益是是電商 爆炸式成長。以前，電商只是個成長迅速的小型市場，但在疫情之後，現在一切都與電商掛勾。Stag提供分銷服務，並擁有並營運分銷中心和倉庫，可繼續受惠於電商發展趨勢。」

Stag的殖利率為4.6%，高於XLRE房產業ETF的3.2%。