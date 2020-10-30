鞋類健身產品大賣 Under Armour獲利佳

Under Armour上季獲利和銷售額均超出預期，因消費者在新冠疫情期間搶購該品牌的運動鞋和健身裝備。

Under Armour預計全年營收 將下降10%；之前它曾預估下半年下降20%至25%。它的新財測雖然仍是下降，但優於分析師 預期的25.7%。

財務長伯格曼(David Bergman)說，該公司預計2021年每股獲利將實現「微幅正成長」。

該公司第3財季淨利由去年同期1.023億元或每股23分縮水至3890萬元或每股9分；不計一次性費用每股獲利26分，高於Refinitiv分析師預期的3分；營收與去年同期持平，為14.3億元，高於預期的11.6億元。

在截至9月30日的季度中，淨收入從去年同期的1.023億美元 ，即每股收益23美分，縮水至3890萬美元，即每股收益9美分。根據Refinitiv的估計，不計一次性費用，該公司每股盈利26美分，高於市場預期的3美分。

北美營收下降5%至9.63億元，而國際銷售額增加18%至4.33億元。

服裝銷售額下降6%至9.27億元，鞋類猛增19%至2.99億元，而配件猛增23%至1.45億元。該公司表示，鞋類產品成長部分是由於該季首度推出針對女性的籃球運動鞋，慢跑鞋銷售也見成長。