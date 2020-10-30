我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

股神靜悄悄 巴菲特迄今未公開支持白登

鞋類健身產品大賣 Under Armour獲利佳

記者張大仁／綜合報導

Under Armour上季獲利和銷售額均超出預期，因消費者在新冠疫情期間搶購該品牌的運動鞋和健身裝備。

Under Armour預計全年營收將下降10%；之前它曾預估下半年下降20%至25%。它的新財測雖然仍是下降，但優於分析師預期的25.7%。

財務長伯格曼(David Bergman)說，該公司預計2021年每股獲利將實現「微幅正成長」。

該公司第3財季淨利由去年同期1.023億元或每股23分縮水至3890萬元或每股9分；不計一次性費用每股獲利26分，高於Refinitiv分析師預期的3分；營收與去年同期持平，為14.3億元，高於預期的11.6億元。

在截至9月30日的季度中，淨收入從去年同期的1.023億美元，即每股收益23美分，縮水至3890萬美元，即每股收益9美分。根據Refinitiv的估計，不計一次性費用，該公司每股盈利26美分，高於市場預期的3美分。

北美營收下降5%至9.63億元，而國際銷售額增加18%至4.33億元。

服裝銷售額下降6%至9.27億元，鞋類猛增19%至2.99億元，而配件猛增23%至1.45億元。該公司表示，鞋類產品成長部分是由於該季首度推出針對女性的籃球運動鞋，慢跑鞋銷售也見成長。

營收 美元 分析師

上一則

科技股領跌 股指創3月來最大單周跌幅

下一則

高股利個股 大盤中流砥柱

延伸閱讀

奶酒帶你玩／男生最愛練的部位是這裡！

奶酒帶你玩／男生最愛練的部位是這裡！
堅持健身幾十年！84歲鍾南山 再忙都要運動

堅持健身幾十年！84歲鍾南山 再忙都要運動
別盲目減肥 運動瘦身最健康

別盲目減肥 運動瘦身最健康

不同年齡男性 健身重點大不同

不同年齡男性 健身重點大不同

熱門新聞

朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16
美國餐飲強攻外賣市場，為包裝大費心思。（路透）

薯條不能軟 壽司不可散 外賣包裝大挑戰 Shake Shack這樣做

2020-10-24 18:15
新冠感染數激增及財政紓困方案談判在選前再次陷入停頓，股指大跌。路透檔案照

新冠確診數激增+紓困案停擺 道指重挫650點

2020-10-26 16:40
輝達執行長黃仁勳（見圖）獲軟銀董事長孫正義稱讚是下一個賈伯斯。 路透

軟銀CEO孫正義：黃仁勳是下一個賈伯斯

2020-10-29 08:21
美股三大指數26日早盤全面下跌，道瓊指數跌逾300點。 (美聯社)

美股道瓊早盤大跌逾300點 美確診病例暴增

2020-10-26 09:52
美國第3季GDP季增年率達33.1%，創歷史新高。 美聯社

觸底強彈 美Q3經濟成長率史上最高

2020-10-29 10:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
手機維修員收求救紙條「妻抽查別修！」贈100元封口費

手機維修員收求救紙條「妻抽查別修！」贈100元封口費
法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡

法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡