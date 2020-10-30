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股市策略師：QE殺不死病毒 買歐美股不如錢進亞洲

編譯湯淑君／綜合外電
美國總統大選進入倒數計時，美股波動加劇，投資人日益坐立不安。美聯社
美國總統大選進入倒數計時，美股波動加劇，投資人日益坐立不安。美聯社

隨著美國總統大選進入倒數計時，股市波動加劇，投資人也愈來愈坐立難安。市場策略師警告，近來已嗅到類似「典型10月崩盤」的味道，而歐、美股市不論價位是高是低，似乎都不安全。

MarketWatch報導，倫敦Shard Capital策略師Bill 說：「這回情況不同，更糟糕。他指出，「全球史上最關鍵的選舉」即將舉行，同時新冠肺炎確診人數逐日跳增看得投資人膽顫心驚。

Blain說：「冬季封鎖、對第二波甚至現在第三波感染潮直撲而來的恐懼，以及股價在歐洲各地經濟復甦展望坍塌下趴倒，已把市場推入全面重挫模式。」他在部落格貼文中寫道：「儘管這個月只剩兩天，但感覺好像可能演變成一場典型的10月崩盤。」

為什麼這麼悲觀？Blain指出，世界各國政府紛紛供應免費可得的紓困金，但終究要面對「齷齪黑暗的現實」——種種經濟刺激恐怕成效不彰。「你大可用大規模紓困唬住市場，避開災難性的崩盤。但量化寬鬆（QE）金額無論多大，都無法阻止比電腦螢幕像素還小10億倍的病毒繼續肆虐。」

那麼，投資人如何做最壞的打算？

Blain表示，疫情終會平息，這意味與經濟基本面連動的股票未來看俏，但強化防疫封鎖，加上為遏止疫情而必須採取的經濟費邊主義，意味「還會有更多痛苦」要熬。他建議投資人「慎選重新進場時機」。

他也質疑此刻為美國選後布局是否浪費時間和精神。假設挺綠能的民主黨候選人白登勝選，就賣出石油？擔心白登政府矛頭對準科技巨頭，就放空科技股？擔心美債殖利率未來走向，就趕緊調整部位？

Blain說，這些變數顯然都不斷在變化，讓他質疑進一步投資美股還有吸引力嗎？

他也認為，歐洲和英國股票目前價位低廉，不是沒有原因，他寧可朝亞洲尋找投資機會。他說：「疫情衝擊全球經濟，西方已跌倒在地，亞洲則重新站穩腳步繼續前行。」

不過，月底到了，尚未見到「10月崩盤」徵兆。美股道瓊工業指數29日收盤漲0.5%，史坦普500指數漲1.2%，科技股為主的那斯達克綜合指數更收漲1.6%。

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