道指跌入修正區 原因為何

道瓊工業平均指數 已跌入修正區，較2月高點下跌超過10%。本周受到的打擊尤大，因為美國 激增的新冠病例數引發人們對經濟復甦的擔憂。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，國會未能通過紓困 方案以減輕經濟損失，也是導致股市波動的原因。

桑契斯說：「這是過去幾周推動股市走勢的力量之一。」「如果沒有額外的紓困措施，並且大多數之前的措施已經開始失效，那意味著在新冠病例激增的同時，經濟活動和前景開始黯淡。」

商務部公布初步數據顯示，儘管經濟成長尚未達到疫情前水平，但美國第3季GDP創紀錄地成長33.1%。

桑契斯指出，「這對之前我們做出的許多假設來說仍感困擾，尤其是我們一直認為許多道指成分股會在12到18個月內恢復以往水準。現在反而成盤為挑戰。」

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)則提醒投資人，道指只是股市的一部分，而且長期以來表現不佳，「道指最後一次超過那斯達克指數表現是在2000年至2002年，當時我們大賣那指。」「毫無意外地，在後科技泡沫的整合期中出現房市危機和全球信貸危機，這只是不斷擴大的波動、橫向格局。關鍵在於如今走勢完全一樣，只是規模較小。」

他說，28日的股市暴跌也有助於解釋背景，「現在我們正處於整合的初始階段，約當2017年高點結束時的水平，大概是2萬6600點。」「因此請緊記兩個基本要點。首先，自2002年以來，那指表現就一直優於道指；第二，而道指近3年一直橫向盤整向上。」

戈登指出，「不要落後這股趨勢。請繼續保持看多立場。我看好科技股。」

道指今年來下跌7%。以科技股為主的那指上漲28%。