我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選倒數5天 提前投票和每周確診人數 雙破紀錄

川普白登佛州搶票第一夫人助陣

旅遊支出萎縮 重創信用卡公司

記者張大仁／綜合報導
信用卡公司受旅遊支出大減衝擊最重。（美聯社）
信用卡公司受旅遊支出大減衝擊最重。（美聯社）

在疫情期間，全球旅遊停滯不前，重創信用卡公司財報。

美國運通、萬事達卡Visa公司最近一季獲利都較一年前下降2位數。所有公司都點名疫情造成邊界關閉和國際旅遊驟降是主因。

Visa的跨境交易下降29%，而營收較去年同期減少17%。該公司因病毒的不確定性而未能提出財測，但表示跨境交易衰退仍會「嚴重且持續地拖累營收成長」。Visa財務長普拉布(Vasant Prabhu)表示，這種情況很可能會持續到2021年。

普拉布列舉了多項「重大不確定性」，包括美歐新冠病毒感染激增、重新開放邊界的時間、療法和疫苗、額外紓困方案以及紓困方案結束後的經濟影響。歐洲的新冠病例迫使德國和法國宣布全月的新經濟限制，而美國的病例近幾周創下新高。

Visa競爭對手萬事達卡上季淨利同比下降28%，營收下降14%，低於分析師預期。該公司跨境交易量減少36%，並且不預期短期內旅遊出會出現反彈。

萬事達卡財務長梅赫拉(Sachin Mehra)在電話會議上表示：「雖然我們相信跨境交易最終會復甦，但人們需要時間來建立對旅遊安全的信心。」「我們相信，到明年下半年疫苗和治療劑廣泛普及後就可望達成。」

萬事達卡股價本周表現最差，下跌11%。Visa和美國運通同期分別下跌8%和10%。

美國運通上季獲利同比下降40%。旅遊和娛樂支出同比下降69%。財務長坎貝爾(Jeffrey Campbell)表示，即使「對旅遊需求恢復充滿信心」，但仍「需要一段時間」。

坎貝爾說：「人們對旅遊的渴望是無法滿足的，但要像911事件後那樣需要一些時間。」「公司要恢復到疫情的收入水平，確實需要消費性旅遊復甦，我們對此充滿信心。而且同時正在努力採取正確的步驟來重建成長和動能。」

Visa 美國 萬事達卡

上一則

科技財報看好 道指止連4跌

下一則

道指跌入修正區 原因為何

延伸閱讀

美國生技大廠莫德納 有望下月報告疫苗後期數據

美國生技大廠莫德納 有望下月報告疫苗後期數據
打流感疫苗人數 今年大增

打流感疫苗人數 今年大增
白登搶進紅色票倉 川普卻難以擴大40%川粉版圖

白登搶進紅色票倉 川普卻難以擴大40%川粉版圖
疫苗快上市？牛津研發新冠疫苗試驗 老、少免疫效果佳

疫苗快上市？牛津研發新冠疫苗試驗 老、少免疫效果佳

熱門新聞

川普2018年6月28日在鴻海威斯康辛州廠破土典禮上與鴻海創辦人郭台銘握手的畫面。路透檔案照

投資生變！鴻海為何不直接打包離開威斯康辛？原因在此

2020-10-22 15:50
朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

2020-10-27 20:16
美國餐飲強攻外賣市場，為包裝大費心思。（路透）

薯條不能軟 壽司不可散 外賣包裝大挑戰 Shake Shack這樣做

2020-10-24 18:15
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)22日表示，新的新冠病毒援助協議「差不多了」。(美聯社)

紓困案有進展 股指由跌轉升

2020-10-22 16:26
新冠感染數激增及財政紓困方案談判在選前再次陷入停頓，股指大跌。路透檔案照

新冠確診數激增+紓困案停擺 道指重挫650點

2020-10-26 16:40
美股三大指數26日早盤全面下跌，道瓊指數跌逾300點。 (美聯社)

美股道瓊早盤大跌逾300點 美確診病例暴增

2020-10-26 09:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕

百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除