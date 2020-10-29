科技財報看好 道指止連4跌

主要科技股在公布財報前上漲，帶動股指上漲。(美聯社)

由於主要科技股在公布財報前上漲，帶動股指上漲，彌補前一交易日的部分跌幅。優於預期的經濟數據也刺激了投資人情緒。

史坦普500指數 上漲57.8點或1.11%至3310.11點。那斯達克綜合指數上漲180.72點或1.64%至1萬1185.59點。道瓊工業平均指數收高139.16點或0.52%報2萬6659.11點。道指5個交易日來首次收升，史指中止連3跌。

亞馬遜和蘋果分別上漲1.52%和3.71%，Alphabet上漲3.05%，臉書上漲4.92%。在史指的11個類股中，有6個漲幅超過1%，包括科技和通訊服務。與此同時，Netflix宣布提高美國 用戶訂費，股價 飆升3.7%。

這些科技股相對大盤的估值雖偏高，但市場對其財報寄望很高。

Strategic Wealth Partners首席投資策略師費雪(Nate Fischer)表示：「在股價接近52周高點時，人們的期望總是很高，但它們都是優質公司。」「人們總是在談論必需性股票，而它們正是互聯網上的必需品，所以很難不對其關注。」

截至目前已有260多家史指企業公布上季財報。根據Refinitiv統計，在這些公司中有85%業績優於預期。但即使如此，仍有幾家公司在發布財報後股價下跌。

美國第3季國內生產總值(GDP)以33.1%的年增率成長，是史上最快。在第2季暴跌31.4%後，該數據優於《道瓊》調查經濟學家預期的32%。

Capital Economics美國首席經濟學者亞什沃思(Paul Ashworth)表示：「整體而言，在第一波封鎖解除後，GDP的初步復甦強於最初預期。」「但是由於新冠病毒感染最近幾天達到創紀錄高水平，而且最快明年初之前不太可能公布任何額外的財政紓困措施，經濟進一步復甦將會慢得多。」

同時，首次申請失業救濟金人數連續第2周下降，並創3月以來的最低水平。截至10月24日當周，每周首次申請失業救濟金人數為75.1萬，低於道瓊估計的77.8萬。