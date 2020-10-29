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殺價成功 法國精品集團LVMH將收購Tiffany

編譯湯淑君／綜合外電報導
美國珠寶首飾公司Tiffany同意以比原訂價格稍稍打折的條件，賣給法國精品集團LVMH。（路透）
美國珠寶首飾公司Tiffany同意以比原訂價格稍稍打折的條件，賣給法國精品集團LVMH。（路透）

法國精品集團LVMH同意以比原訂價格稍稍打折的條件，收購美國珠寶首飾公司Tiffany，避免片面毀約導致雙方對簿公堂，也讓奢侈品工業歷來規模最大的併購交易得以進行。

旗下擁有路易威登（LV）、迪奧（CD）等品牌的LVMH集團29日宣布，將支付每股131.50美元換購1股Tiffany股票，比原先議定的每股135美元收購條件稍微降價，使這樁併購交易的價值降到大約158億美元，相當於為LVMH省下4.3億美元左右。

雙方達成妥協，讓近一年來從求婚變成悔婚甚至鬧上法院的連續劇宣告落幕。去年11月雙方同意聯姻，但新冠肺炎疫情爆發打擊觀光業與精品銷售，於是LVMH這個全球最大精品集團要求調降收購價，雙方針鋒相對，LVMH甚至揚言取消交易，Tiffany於是在9月提告，兩造原本預定明年1月美國德拉瓦州法院見。

在29日發布的共同聲明中，Tiffany與LVMH宣布和解訴訟，而兩家公司可望在2021年初完成合併，比原訂在今年11月24日完成延遲。依照修改後的收購條件，Tiffany下月將配發每股0.58美元的股利。

LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）說：「我們始終確信Tiffany品牌潛力強大，相信在這個精彩刺激的下一章，LVMH會是Tiffany與其員工安適的家。」成功促成Tiffany降價，也印證阿諾特議價精明強悍的確名不虛傳。這樁交易讓LVMH取得一個名氣可與卡地亞（Cartier）母公司歷峰（Richemont）匹敵的品牌，在全球珠寶首飾市場實力大增。

LVMH股價在巴黎股市29日盤中上漲0.6%，Tiffany在紐約29日早盤漲0.6%，報130.7美元。

中國等主要精品市場逐漸恢復正常，這兩家公司的財務表現隨之改善，有助敲定最終收購條件，並於28日晚間獲雙方董事會批准，接下來只等Tiffany股東點頭即可。反托辣斯當局也已同意放行。

法國精品集團LVMH。（路透）
法國精品集團LVMH。（路透）

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