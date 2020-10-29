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美股道瓊早盤跌逾百點 盤後公布財報的科技大咖抗跌

編譯林奇賢／綜合外電
美股29日早盤在平盤附近狹幅波動。(美聯社)
美股29日早盤在平盤附近狹幅波動。(美聯社)

美股29日早盤漲跌互見，道瓊工業指數跌逾百點，標普500指數漲0.1%，那斯達克綜合指數則漲0.7%，費城半導體指數漲0.1%，台積電ADR漲0.4%。

美國第3季國內生產毛額（GDP）季增年率達33.1%，創歷史新高紀錄，也優於市場預期的擴增32%，反映政府祭出規模逾3兆美元的紓困金協助支撐消費者支出，促使經濟從第2季新冠肺炎疫情衝擊下的谷底強勁反彈。

同時，上周初次申領失業救濟金的人數連續第二周下滑，並創下今年3月以來的最低水準。在止於10月24日的一周，初領失業救濟金的人數為75.1萬人，比道瓊社原估的75.1萬人少。

不過，由30檔成分股組成的道瓊工業指數，本周來跌逾6%，CNBC報導，道瓊甚至已進入修正，比2月時的高點跌逾10%；標普500指數這段期間的跌幅逾5%，都邁向3月以來表現最糟的一周。

投資人也密切關注盤後即將發布上季財報的蘋果、亞馬遜、臉書，以及Google母公司字母（Alphabet）；這幾家大型科技股早盤股價都走高。

在28日美股暴跌後，財經網站CNBC股市名嘴克雷莫（Jim Cramer）表示，「我承認這是場屠殺，但我認為這場屠殺有扭轉局面的可能性」。

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