軟銀CEO孫正義：黃仁勳是下一個賈伯斯

輝達執行長黃仁勳（見圖）獲軟銀董事長孫正義稱讚是下一個賈伯斯。 路透

儘管外界質疑聲浪不斷，日本軟體銀行（Softbank）董事長孫正義與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在安謀（Arm）的出售案上顯然合作甚歡。孫正義不僅稱輝達與安謀的結合將「令人驚艷」，更大讚黃仁勳會是下一個10年的賈伯斯。

孫正義在29日的Softbank World 2020大會上與黃仁勳視訊對談時表示，安謀的省能源晶片和輝達在雲端 運算上的專業，將幫助加速AI 技術在車輛和工廠上的引進。未來自駕車 一旦成為主流，開車將會變成人們的一種嗜好。

孫正義也在29日的這場對談中，稱讚黃仁勳將會是AI時代裡領導人們前進的動力。

孫正義回想四年前與黃仁勳的一場餐會，「我們當時聊了許多關於我們對賈伯斯的記憶。賈伯斯所創造出的一項藝術，也就是iPhone，改變了人類的生活。」「不過，那已經是上一個10年。我認為在下一個10年裡，仁勳兄，您將會是那個人。」

孫正義並不理會外界對這項出售案的反托辣斯擔憂。他說，安謀的好，就在於這家公司能夠供應許多合作夥伴。

軟銀9月宣布以400億美元將安謀賣給輝達，並將成為輝達的少數股東，但面臨許多質疑，從英國當局到產業界人士，都有反對的聲音。

黃仁勳也回應說：「我們的夢想是讓輝達的AI進入安謀的生態系。唯一的方法就是透過安謀現有的顧客、專利許可持有者和合作夥伴。我們很樂意提供授權給更多廠商。」