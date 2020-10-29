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一線生機？美允許晶片業者供應非5G晶片給華為

編譯洪啟原／綜合外電
美國正開放愈來愈多晶片業者供應非5G晶片給華為。路透
美國正開放愈來愈多晶片業者供應非5G晶片給華為。路透

參與美國政府談話的晶片業者主管表示，華府正開放愈來愈多晶片業者供貨華為，前提是這些晶片不是用在華為的第五代通訊行動網路（5G）事業。這對華為可能是一線生機。

分析師認為，這可能代表美國今年實施的制裁措施，對華為整體事業構成的威脅程度將比原先預期來得小。儘管制裁措施仍對華為的5G事業帶來嚴峻挑戰，但華為重要的智慧手機部門將有機會復甦。

參與美國政府談話的一名半導體業者主管表示，美國商務部「在最近的對話中持續告訴企業，儘管申請供貨華為的許可遭到拒絕，但若業者能證明自家技術不支援5G，就能予以克服」。

有兩家亞洲半導體業者的主管，表示樂觀看待申請許可能夠通過，有望繼續供貨華為。「華府表明，為手機裝置供應晶片不是問題。」

根據美國5月頒布、在8月進一步收緊的法規，華府禁止全球企業使用美國技術為華為製造晶片，或供應晶片給華為。由於美國位居全球半導體產業的中心，這項禁令形同切斷華為取得晶片的管道。

但華府近來似乎更願意開放企業供應非5G晶片給華為。例如，三星電子的顯示器部門27日宣布，已取得美國許可，得以供應OLED面板給華為的智慧手機使用。

華為 美國 5G

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