操作5G熱潮 不一定要買蘋果

5G 升級戰方興未艾。隨著蘋果 推出5G版新iPhone，交易員開始尋找藉此獲利的新方法。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)表示，短期的作法可以考慮半導體製造商高通 公司。他說，隨著高通產品用於最新的iPhone，並且蘋果公司在去年和解專利授權爭議後簽署了繼續採購其晶片的協議，高通的股票一直處於強勢地位。

他說：「高通股價呈現非常好的上升趨勢。」該股最近重新測試關鍵支撐價125元左右，「應該能夠繼續上揚。」

高通股價28日下跌3%至122元。

戈登還提醒關注高通相對於蘋果的表現。他指出，在最近蘋果的下跌期間，其跌幅與大盤比較同步，但高通則表現強勁，並「出現一些背離」，「高通公司與蘋果公司呈現相對強勢。這是個看漲訊號。」

他表示，投資人跟進的一種作法是透過期權市場並在11月4日發布財報前進行交易，「可以考慮11月6日的期權選項，足以涵蓋11月4日的財報。當然，選舉的影響力很大，因此任何事情都可能發生。這就是為什麼使用風險定義的選項來操作是個好主意。」

他買進126元的看漲期權並賣出130元的看漲期權，交易時支付1.78元的價差，代表對財報謹慎看多。

戈登指出，「這將是個財報押注。因為財報在盤後發布，屆時期權交易也已收盤，因此如果財報不佳，風險將會很大。所以部位操作應盡量讓風險設定在可接受範圍內。」

他說，「我仍看好一般科技股和晶片股，高通就是其中之一，希望小型期權交易對有所幫助。」