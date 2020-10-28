染疫數全球激增 道指創4個半月最大跌幅

奇異電氣(GE)上漲4.36%，該公司的營收強於預期，並且第3季調整後獲利令人驚訝。美聯社

由於擔心新冠病毒感染數的增加及其對全球經濟的潛在影響，美股大幅下跌。

道瓊工業平均指數 下跌943.24點或3.43%收2萬6519.95點，連續第4個交易日下跌。史坦普500指數下跌119.65點或3.53%收3271.03點。那斯達克綜合指數下跌426.48點或3.73%收1萬1004.87點。道指和史指同創6月11日以來最大單日跌幅。

美股隨著歐股大跌。德國DAX指數下跌4.2%，為5月下旬以來最低水平。法國CAC 40下跌3.4%，倫敦富時100指數收跌2.6%。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據顯示，過去一周美國新冠病例每天平均增加7萬1832例，創歷史新高。同時，根據Covid Tracking Project的追蹤數據，近40個州與新冠病毒相關的住院人數增加5%以上。歐洲的確診案例數量也在急劇上升。

新冠病例數最近的上升趨勢導致部分國家恢復某些社交隔遠措施。在美國，伊利諾州已下令芝加哥關閉室內用餐。在歐洲，德國官員同意進行為期4周的部分封鎖，而法國政府則宣布12月1日之前全國實行封鎖。

受封鎖或經濟延後重新開放影響最大的股票下跌。達美航空下跌3.45%。皇家加勒比(Royal Caribbean)下跌7.42%，而挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line)和嘉年華(Carnival)分別下跌9.07%和10.61%。

由於CEO前往參議院聽證，臉書、Alphabet和推特也大幅下跌。臉書和推特分別下跌5.51%和5.34%，Alphabet下跌5.51%。

被稱為市場「恐慌指標」的Cboe波動率指數(VIX)躍升至40.64，達到6月15日以來最高水平。

StoneX全球市場策略師亞巴西(Yousef Abbasi)說，「投資 人的期待正面臨挑戰，也就是新冠病毒大流行不會進一步強制嚴格限制和潛在全面封鎖，而使全球經濟重回低消費模式。」「避開這些嚴格措施一直是多頭的主要論點，特別是對於那些希望對股票進行估值並希望獲得更陡峭殖利率曲線的投資人。」

本周至今道指下跌6.4%，可望成為3月以來最大單周跌幅。史指同期下跌5.6%，也是3月以來最糟糕單周。以科技股為主的那指本周下跌4.7%。

華爾街還仔細研究了上季最新財報，包括科技巨頭微軟。

微軟上季獲利和營收 優於預期，因為其雲端業務銷售額急劇增加。然而，該股因弱勢營收財測而下跌4.96%。

波音公司的上季虧損幅度小於預期，但該公司表示，為因應長期的航空旅遊需求下降，計畫在2021年之前裁員數千人。股價下跌4.57%。

奇異電氣(GE)上漲4.36%，該公司的營收強於預期，並且第3季調整後獲利令人驚訝。第一太陽能公司(First Solar)也發表了超出分析師預期的上季業績，股價上漲13.25%。

Verdence Capital Advisors投資組合策略主管霍恩曼(Megan Horneman)表示：「整體而言，財報季的表現要優於預期。」「但在另一面，如果深入研究某些財報，仍存在一些潛在問題。」「而且並沒有很多公司都提供原本可讓投資人放心的可靠財測。」