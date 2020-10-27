這位富豪投資人預測這黨全勝 但未來幾年不利股市

朱肯米勒認為，民主黨將在下周的美國總統大選大獲全勝。(路透)

億萬富豪投資 人朱肯米勒（Stan Druckenmiller）認為，民主黨 將在下周的美國 總統大選大獲全勝，並預期高稅收和高通膨這兩大不利因素將在未來幾年對股市構成壓力。

朱肯米勒27日在線上舉型的羅賓漢（Robin Hood）投資者會議中說：「我們已舉債這麼多，我懷疑股市在未來三到五年內是否能提供任何報酬。」他說，部分類股的近期表現會更好，前提是研發出有效的新冠病毒疫苗，加上政府推出大規模財政擴張措施。

現年67歲的朱肯米勒認為，散戶投資人將在明年第1季買進備受疫情打擊的旅遊業公司，包括航空公司和郵輪公司，但科技股將回吐近期的一些漲幅。他也預估，通膨率將在四年內超過4%，黃金價格和債券殖利率將升高，而美國失業率將達到7%左右。

越來越多的投資人認為，民主黨將在大選中取得壓倒性勝利，包括白登入主白宮和民主黨重新取得參議院過半席次。根據民調追蹤網站FiveThirtyEight的最新選舉預測模型，白登在選舉人團選舉中獲勝的機率達到88%。

曾擔任索羅斯麾下首席策略師的朱肯米勒，在2010年把自己旗下避險基金轉成Duquesne家族辦公室。

在過去30年中，朱肯米勒操盤的長期報酬率每年約為30%，這使他躋身全球頂尖基金經理人的行列。根據彭博億萬富豪指數，朱肯米勒的淨資產預估為58億美元。