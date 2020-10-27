疫情挫道指史指 科技股提振那指

新冠疫情在總統大選前繼續打擊美國，道瓊工業平均指數和史坦普500指數再度下跌。圖為26日雨中的華爾街。(美聯社)

由於新冠疫情在下周總統大選前繼續打擊美國 ，道瓊工業平均指數 和史坦普500指數再度下跌。

道指下跌222.19點或0.8%收2萬7463.19點，開拓重工和波音拖累道指，分別下跌3.15%和3.48%。史指下跌10.29點或0.3%收3390.68點。那斯達克綜合指數上揚72.41點或0.64%收1萬1431.35點。

對新冠病毒的擔憂促使投資 人買進由受惠於居家族股票組成的「居家避疫」類股。網路零售商Shopify和亞馬遜分別上漲4.32%和2.47%。Zoom Video上漲4.09%，微軟上漲1.51%。

將從經濟復甦受益的航空公司普遍下跌。美國航空下跌4.83%，而聯合航空和達美航空均下滑超過3.3%。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中寫道：「成長型和動能股表現強勁，因為投資人對短期宏觀前景的擔憂明顯增加。」

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據顯示，過去一周美國每天新冠病毒病例平均增加6萬9967例。根據Covid Tracking Project的數據，過去7天在36個州，感染新冠病毒的平均住院人數也增加至少5%。

參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)宣布參議院將休會至11月9日，進一步削弱了大選前達成紓困協議的可能。

投資人也為可能出現爭議的選舉結果做好準備，這可能導致市場交易不穩定。

Commonwealth Financial Network投資管理負責人普萊斯(Brian Price)表示：「最大的風險似乎是有爭議的選舉結果，以及不能確定總統大選獲勝者。」「在風險資產的脆弱時期，投資人正在減碼或增加對沖部位。」

不少大型股公布上季財報，包括道指成份股3M和開拓重工。開拓重工的獲利和營收雖優於預期，但遠低於去年同期；而3M下跌3.12%。

根據The Earnings Scout統計，截至27日上午，近170家史指企業公布第3季財報。數據顯示，在這些企業，有83%的業績優於預期。但是，部分投資人認為這些結果不能反映出整體商業環境的復甦。

Ascent Private Capital Management全球投資策略師海林(Tom Hainlin)說，「我們認為門檻的確實設得太低。」「這並不是整個美國企業實力雄厚的訊號。」但是，這些結果的確較上季顯示出「連續的積極改善」。

AMD表示將以350億元的全股票交易方式收購競爭對手賽靈思(Xilinx)，以推動數據中心市場。消息傳出後，Xilinx上漲8.56%，AMD下跌4.07%。