美股早盤多空交戰 超微迎娶讓賽靈思飆逾12%

在昨日大量賣壓湧現後，美股27日早盤試圖扭轉頹勢，多空拉鋸。歐新社

美股27日早盤多空激烈拉鋸，四大指數 漲跌互見，但主要在平盤附近狹幅震盪，顯然在昨日大量賣壓湧現後，市場試圖扭轉頹勢。

超微（AMD）當日稍早宣布以350億美元 買下賽靈思（Xilinx），則為科技股捎來利多，那斯達克綜合指數漲0.4%，表現為四大指數中最強勁。賽靈思飆漲逾12%，AMD跌1%。

道瓊工業指數跌28點或0.1%，標普500指數持平，費城半導體指數漲0.3%，台積電ADR漲0.1%。

科技股27日早盤反彈，因超微宣布以350億美元的全股票交易收購賽靈思，以進軍資料中心市場。在賽靈思的領軍下，晶片股27日早盤普遍走高。

超微（AMD）27日提前公布上季財報，獲利與營收 都優於市場預期，且上修全年營收預測，預估今年營收將成長41%，高於之前預估的32%。投資人也密切關注微軟27日盤後公布的上季財報。

在利空消息方面，主要是全美各地的新冠肺炎新增確診病例激增，再加上華府在大選前幾乎已不可能通過新一輪刺激方案，畢竟離大選只剩一周。

顧問業者Fundstrat華府政策策略師Thomas Block表示，就目前而言，要通過新一輪的刺激方案，「看來時間已用完了」，且在大選後及組成新國會前的一段時間，「無法做太多事，若是選舉導致來年的成員陣容有所變動，更是如此」。