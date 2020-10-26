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市場萎縮…金沙集團擬賣光美國賭場 全梭哈在亞洲

編譯葉亭均／綜合外電
拉斯維加斯金沙集團考慮退出賭城，賣掉威尼斯人酒店與帕拉佐皇宮飯店等資產。（路透）
拉斯維加斯金沙集團考慮退出賭城，賣掉威尼斯人酒店與帕拉佐皇宮飯店等資產。（路透）

知情人士透露，賭場大亨艾德森（Sheldon Adelson）旗下的拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp）正研擬將位於美國賭城拉斯維加斯的賭場出售，一旦落實，代表這家賭場集團將暫時退出美國博弈產業，聚焦亞洲市場。

消息人士說，身為全球賭場龍頭企業的金沙集團正與顧問合作，探詢潛在買家的意願。金沙可能出售的資產包括威尼斯人酒店（The Venetian Las Vegas）、帕拉佐皇宮飯店（Palazzo）與金沙展覽及會議中心 （Sands Expo Convention Center），合計的價值可能超過60億美元。這些物件全都位於賭城最熱鬧的拉斯維加斯大道上。

拉斯維加斯金沙集團的一名代表證實，目前處於洽談的非常早期階段，一切尚未定案。

若金沙集團將上述酒店、賭場與展演中心都賣出，將使金沙的賭場資產組合全部集中在澳門與新加坡，對艾德森來說，這是兩個更大的市場，因為美國在他的事業中，是規模小且正在萎縮的一塊版圖，去年在集團整體營收占比中低於15%。

艾德森是拉斯維加斯金沙集團的董事長兼執行長與大股東，估計擁有297億美元財富，根據彭博億萬富豪指數，他是全球排名第40名的富豪

出售拉斯維加斯賭場事業的資金，將讓金沙集團能夠尋求其他發展機會。金沙今年初才放棄爭取在日本設立賭場，主管形容在當地設賭場的條件不利。87歲的艾德森也曾表示有意在紐約市設賭場。

相關消息激勵金沙集團股價在26日盤後一度大漲12%，隨後漲幅收斂至1.2%，25日收盤報價為每股49.13美元。

瑞士信貸分析師柴肯在研究報告中表示，由於全球新冠病毒疫情為拉斯維加斯展演業務帶來不確定性，並且考量到物產隱含價格為息前稅前折舊攤銷前獲利的12倍，可能的交易價值還算合理。

在金沙集團去年137億美元營收中，澳門貢獻了63%，新加坡則占22%，不過當時賭場業務尚未受新冠疫情干擾。金沙目前正拓展在這兩地的業務，光是為澳門就提撥22億美元支出。

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