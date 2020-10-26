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財報優無助股價 或因提前反應

記者張大仁／綜合報導
財報勝預期股價漲不動，可能是因提前反應。（美聯社）
財報勝預期股價漲不動，可能是因提前反應。（美聯社）

企業獲利相對於預期表現大多達到創紀錄水平，但投資人似乎不為所動。少數沒有達到預期的企業尤其跌得更慘。

第3季企業平均獲利84%，超過華爾街的預期，非常少見。根據FactSet的數據，史坦普500指數企業已有27%公布財報，其中有81%營收超過預期。但是，股市對這些出色表現不是反向大賣，就是視而不見。

富國銀行(Wells Fargo)統計，財報超越預期的個股平均單日走勢為負0.24%，而歷史平均水平為正0.7%。

直到上周，部分未達到獲利預期的個股平均單日跌幅為4.4%，富國銀行資深分析師哈維(Christopher Harvey)表示，這將是自2015年第1季以來「財報未達預期的最負面反應」。以往降幅通常是2.2%；而最糟的還不限於那些獲利遠低於預期的企業。

哈維說：「我們懷疑這些財報發布後的大跌，主要是由於它們過去幾周漲過頭。」

美國商銀策略師透過另一種視角審視這種奇怪的財報季反應，將短期反應與史指表現進行比較。結果顯示，未達財測企業的股價表現優於超越財測企業，是導致20世紀後期科技泡沫最終在2000年代初爆發的原因。

美國商銀全球研究部股票和量化策略師蘇伯拉曼尼安(Savita Subramanian)表示，這是投資人史上首見對未達財測做出正面反應，顯示股市已提前對利多進行定價。「在這個財報季中，獲利和營收超過預期的個股表現比史指低6個百分點，而低於預期的個股卻比史指高出60個基點，是歷史最高水平。」「這與許多利多或利空已提前定價有關，而且與第3季財報相比，投資人更在乎即將到來的選舉和宏觀因素如紓困案和疫情等。」

儘管企業總體上為未來提供正面的財測，但蘇伯拉曼尼安表示，在當前形勢下，投資人應保持謹慎。歷史顯示，股票通常在調高財測前走高，然後再回軟，「代表股票通常會在企業發布正式財測前就預期會有利多。」

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