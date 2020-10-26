確診數激增+紓困案停擺 道指重挫650點

新冠感染數激增及財政紓困方案談判在選前再次陷入停頓，股指大跌。路透檔案照

由於新冠病毒感染數激增，以及財政紓困 方案談判在大選前再次陷入停頓，股指大跌。

道瓊工業平均指數 下跌650.19點或2.29%收2萬7685.38點。史坦普500指數下跌64.42點或1.86%至3400.97點。那斯達克綜合指數下跌189.34點或1.64%至1萬1358.94點。26日的跌幅抹去道指本月全部漲幅，且為道指9月3日來最大單日跌幅，也是10月6日以來首次收盤跌破2萬8000點；道指盤中一度下跌965.41點或3.4%。

下跌的主因是約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據顯示，過去7天美國 日均新冠病毒病例平均增加6萬8767例，創下紀錄。僅在25日就報告6萬多例。在太陽帶州疫情爆發下，在23日和24日公布了8萬3000例新感染病例，超過7月創下的約7萬7300例記錄。

Aegon Asset Management首席宏觀策略師萊賓斯基(Frank Rybinski)說：「對我來說，這是疫情的第二階段。」「除非病毒消失，它會像烏雲一樣徘徊不去。」他補充說，最近幾個月他的公司一直在透過調整投資組合「降低風險」。

對白宮和共和黨在大選前與民主黨人達成紓困案協議的樂觀情緒也有所減弱。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，談判已經放緩，但在進行中。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)發表聲明說：「在所有法案中，我們都一再強調測試的重要性，但政府從未遵循。共和黨人繼續向新冠病毒投降，尤其是最近一波案例暴增，根本就是瀆職。」

她還指出，必須「盡快」達成協議，但她補充說：「我們不能接受政府拒絕壓制病毒、表揚英雄或補貼美國人民。」

BTIG策略師艾曼紐爾(Julian Emanuel)在報告中表示：「紓困法案談判令人失望、病毒再度復活，以及選舉的不確定性加劇，股市可能會在短期內下跌，史指第一波支撐點在3209點。」

受新冠病例暴增和紓困法案停滯不前影響最大的個股跌幅尤重。皇家加勒比(Royal Caribbean)下跌9.65%，在史指中跌幅最大。達美航空下跌6.09%，挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line)下跌了8.45%，聯合航空下跌7。02%，美國航空下跌6.35%。

歐洲最大軟體公司SAP示警將限制支出後，股價暴跌逾20%。它還調降了對2020年的獲利和營收預期。甲骨文和微軟緊隨SAP下跌，分別下滑4.02%和2.84%。

LPL Financial首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)說：「經濟紓困計畫陷入僵局和新冠病例案件創下新高的雙重打擊，強烈提醒人們仍然存在許多擔憂。」「最近大多數經濟數據都很強勁，但是當歐洲部分地區重回逐步關閉狀態時，提醒了我們這場鬥爭還沒有結束。」

本周是10月最後一周，也是11月3日大選前的最後一個交易周。在最近的民調中，前副總統白登維持著比川普總統可觀的領先優勢，不過這個差距最近開始縮小。