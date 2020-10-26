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歐盟給科技巨擘上「鐐銬」? Booking訂房網抗議不公

編譯黃嘉洵／綜合外電
歐盟計劃將知名訂房網站Booking.com列為飯店市場的「把關者」，引發執行長不滿。路透
歐盟計劃將知名訂房網站Booking.com列為飯店市場的「把關者」，引發執行長不滿。路透

歐盟計劃把歐洲少數大型科技業者之一的訂房網站Booking.com，列為飯店市場的「把關者」（gatekeeper），已引發Booking.com反擊，警告這些「鐐銬」之舉將給予海外競爭對手優勢，傷害當地科技產業。

金融時報（FT）報導，歐盟正準備全面立法，以抑制大型科技業者的市場主宰地位，包括計劃對多達20家大型科技企業實施更嚴格的規範。

Booking.com執行長佛格爾（Glenn Fogel）表示，為了幫助規模較小的競爭對手壯大，歐盟監管機構考慮中的準則可能讓Booking.com面臨更嚴格的監督，他對此感到「震驚」「坦白說，我們是歐洲非常、非常、非常少數的成功科技業者之一，而我們的政府竟想對我們綁上鐐銬」。

他說，更繁重的規範將「束縛」住Booking.com，從而可能嘉惠美國線上旅遊業者Expedia、中國大陸的攜程網等海外對手，「歐洲企業將受害」。Booking.com的全球營收為150億美元。

知情人士表示，歐盟內部仍在熱烈討論這項提案，也還沒做出任何決定。不過，法國、荷蘭等國都擴大歐盟的權力，以抑制科技巨擘，包括要求企業區隔經營架構、或踢出歐盟單一市場等選項。

歐盟官員已表示，總部位於荷蘭的Booking.com，非常可能被新法規歸類為市場的「把關者」，成為與Google和亞馬遜等美國巨擘一同被納入的少數歐洲企業之一；若歐盟也納入歐洲科技業者，有助轉移外界的批評焦點，顯示此舉並非針對矽谷科技巨頭。

佛格爾形容，Booking.com可能被歸類為「把關者」，簡直是「瘋了」，因為所有歐洲飯店來自Booking.com的營收占比只有13%，「這意味其餘87%的交易都是來自其他地方」。

不過熟悉Booking.com的人士表示，該網站收取的費用高昂，且已日益成為讓飯店觸及消費者的歐洲線上平台，而非小型的挑戰者。飯店產業數據公司STR總經理羅斯曼（Robin Rossmann）指出，Booking.com和Expedia主宰了這塊市場，且前者到目前為止在歐洲的勢力更強大。

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