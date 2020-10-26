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美股道瓊早盤大跌逾300點 美確診病例暴增

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美股道瓊早盤大跌逾300點 美確診病例暴增

編譯黃嘉洵／綜合外電
美股三大指數26日早盤全面下跌，道瓊指數跌逾300點。 (美聯社)
美股三大指數26日早盤全面下跌，道瓊指數跌逾300點。 (美聯社)

美股三大指數26日早盤全面下挫，道瓊指數跌逾300點，原因是全美新冠肺炎確診數躍增，以及財政刺激法案恐怕到選前仍未能談妥。

道瓊工業指數早盤跌327點或1.1%，標普500指數跌0.9%，那斯達克綜合指數跌0.4%，費城半導體指數跌0.6%，台積電ADR也跌0.6%。

約翰霍普金斯大學統計，美國西部與西南部的「陽光地帶」（Sun Belt），在23、24日的單日新增確診病例均超過8.3萬例，超過前次歷史高點7月的7.73萬例；研究顯示，美國過去一周每日平均新增確診病例為68,767例，同樣刷新紀錄。白宮幕僚長梅多斯25日表示，在確診病例激增之際，美國將難以控制疫情。

此外，白宮與民主黨在美國大選前敲定刺激法案的希望也愈發黯淡；梅杜斯與眾議院發言人波洛西在各自的採訪中，均抱怨對方談判時變更條件。

與確診病例增加、刺激法案停滯不前最相關的個股，在早盤領跌，例如皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean Cruises）跌3.85%，達美航空（Delta）跌2.56%。

交易員將關注科技巨擘與藍籌股的財報，以及本周將出爐的重要經濟數據；蘋果、臉書、字母公司、亞馬遜、波音及卡特彼勒（Caterpillar）的財報均將在本周稍晚揭曉，美國第3季國內生產毛額（GDP）將在29日公布。

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