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路透獨家：白登將獲建築工會背書 藍領選民力挺

紓困案及大選不確定性 下周股市將震盪

記者張大仁／綜合報導
下周股市仍將因多種不確定因素而波動。（美聯社）
下周股市仍將因多種不確定因素而波動。（美聯社）

大約三分之一的史坦普500指數成分股將在下周公布財報，包括蘋果和微軟，但紓困措施和總統大選的不確定性可能會在未來一周擴大。

此外，下周還有一些重要的經濟數據，如29日的第3季國內生產總值(GDP)。根據Refinitiv的數據，在第2季驚人萎縮31.4%後，經濟將大幅反彈，預計第3季將成長32.5%。

未來一周將有近170家企業公布財報，包括波音、開拓重工、霍尼韋爾和默克等在內的藍籌股。大型科技技也將上陣。微軟27日公布，蘋果，亞馬遜、Alphabet和臉書都在29日股市收盤後公布。

BTIG股票與衍生品策略主管艾曼紐爾(Julian Emanuel)表示：「對於其中一些已經漲了一段的股票來說，股價要對優異財報做出回應的門檻更高。」

截至目前為止，約有85%的史指個股業績超出預期，比長期平均水平高出約20個百分點。根據Refinitiv的I/B/E/S數據，財報平均獲利比預期高出16%以上，與預期將下降約18%完全相反。

道瓊工業平均指數本周走跌，中止連3周上揚走勢，主因新冠紓困法案談判拖延，科技股下跌。

距11月3日大選還有一周時間，股市可能會更加動盪，特別是如果結果看起來越來越不確定。

艾曼紐爾說，「股市將專注於紓困案，也將著眼於民調縮小還是擴大，以判斷會出現不確定結果、有爭議的結果，或兩者都出現的可能性。」

白登的領先優勢略有縮小，但在搖擺州的民調中仍然領先。

格羅豪斯基指出，「現在是暴風雨來臨前的平靜。股市現在每天在1-2%幅度間漲跌，但很可能在選後第二天開盤下跌3%至5%。」「我認為，股市已經開始慢慢接受更明顯的結果，即使是民主黨全面勝選，可能帶來更高的稅收制度。」

他說：「隨著大選接近，無論結果如何，股市都可能會出現更大的動盪。」

10月最後一個交易日落在30日，因此，基金經理人將重新調整其債券和股票的投資組合，可能也會出現一些波動。

紓困 股票 民調

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