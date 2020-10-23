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紓困案打結 道指中斷連3周升勢

記者張大仁／綜合報導
股市23日小幅漲跌，結束了單調的一周，因為投資人一再衡量進一步財政紓困措施的談判進度。美聯社
股市23日小幅漲跌，結束了單調的一周，因為投資人一再衡量進一步財政紓困措施的談判進度。美聯社

股市23日小幅漲跌，結束了單調的一周，因為投資人一再衡量進一步財政紓困措施的談判進度。

道瓊工業平均指數下跌28.09點或0.1%收2萬8335.57點。史坦普500指數上揚11.9點或0.34%收3465.39點。那斯達克綜合指數上揚42.28點或0.37%收1萬1548.28點。

Seven Points Capital合夥人凱茲(Mike Katz)說，「我認為每個人都在觀望，」「紓困案談判來來回回，每個傳聞都讓股市動盪，但是也沒有跟進行動，因為在這方面沒有清晰的結果。」

道指和史指中止連3周上揚，那指則是中止連4周升勢。本周史指下跌0.5%，道指和那指分別下跌0.95%和1.1%。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)表示，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)仍對部分細節「窮追不捨」：「如果她想妥協，就能達成協議。但是雙方在很多領域都取得大幅進展，只是有些重要領域仍待努力。」

川普總統也表示，他不希望紓困案造福民主黨主政的州。這番言論讓主要股指跌至盤中低點。

最近幾周交易員一直在關注華府動態，評估新的新冠病毒紓困案的發展。包括聯準會(Fed)主席鮑爾在內的幾位市場專家和經濟學者都認為，國會必須就另一套紓困方案達成協議。

The Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「政府仍在努力制訂另一套經濟紓困方案。」「儘管如此，《 CARES法》規定的失業救濟金已於7月到期，但2個半月後的今天，美國的經濟動能卻非常健康。」

英特爾下跌10.58%，該公司的財報憂喜參半；營收與分析師預期相符，但其數據中心業務收入低於預期。

對於科技股來說，本周走勢艱難，下跌超過2%，原因是擔心11月3日大選民主黨席捲華府可能會帶來壓力。

美國商銀分析師在報告中表示：「我們認為，民主黨橫掃對大型網路產業具有最大的不確定性和滯後風險。」分析師們特別認為，「藍潮」可能導致科技公司的稅收增加和更嚴格的監管。

紓困 民主黨 指數

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