市場聚焦企業財報和新冠療法 美股道瓊早盤小漲

美股23日早盤小漲。美聯社

在市場關注額外刺激方案、企業財報消息及新冠療法之際，美股23日早盤上揚，道瓊工業指數 漲58.58點或0.21%，至28,422.2點。

標普500指數漲0.34%、那斯達克指數漲0.26%，但費城半導體指數跌0.93%、台積電ADR跌0.36%。

吉利德公司的藥物瑞德西韋，獲美國食品藥物管理局（FDA）核准為新冠肺炎治療藥物，帶動吉利德早盤股價大漲4.12%。

英特爾22日盤後公布上季財報，獲利雖符合市場預期，但資料中心事業營收不如預期，早盤股價重挫逾10%。

美國總統川普和前副總統拜登 ，在11月3日總統大選前的最終場辯論會上唇槍舌戰，辯論新冠肺炎、外交政策、醫療照護等議題。在辯論會前，拜登於多數全國民調保持領先，「藍色浪潮」湧現的可能性愈來愈高。

「藍色浪潮」指民主黨大獲全勝，不僅總統候選人拜登在大選勝出，同時民主黨也奪下國會參、眾兩院控制權。

避險基金巨頭瓊斯（Paul Tudor Jones）則在23日警告：「我認為，在『藍色浪潮』和拜登的稅負計畫下，長期下來會打擊金融資產。」

交易員近幾周持續關注紓困 談判進程。眾議院議長裴洛西表示，與財長米努勤的紓困方案談判有所進展。