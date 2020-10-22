民調不可靠 股指可參考

PNC首席投資策略師阿加蒂(Amanda Agati)表示，距總統大選不到2周，民調顯示白登 (Joe Biden)領先川普 總統，但民調可能不是最好的預測指標。

相對地，阿加蒂改為觀察另一種指標：賭盤。根據PredictIt的資料，白登勝選機率約為64%，而民主黨拿下參議院則為65%。

她也將經濟數據作為預測指標，尤其是第2季GDP、實質人均可支配收入和每月工資。

阿加蒂說，「不幸的是，無論如何切割，這些指標看來都一樣糟糕。因此，如果僅從表面上看，經濟數據也有利白登。」「大家都想知道，選民是否認為川普和現任政府須為疫情 負責，還是只怪罪新冠病毒。」

隨著疫情席捲美國，第2季GDP驚人地萎縮31.4%，史上最深。隨著經濟從偏低基數反彈，預計第3季GDP將創歷史新高。在紓困支票助力下，第2季個人可支配收入增加42.1%。而且，9月非農就業人數增加66.1萬，低於估計的80萬；永久性工作流失總計達380萬。

阿加蒂表示，對川普有利但為數不多的指標之一就是股市表現，「股市表現證明川普將會連任，因此，如果選前90天史坦普500指數上漲，執政黨就將繼續執政。因此，很快算一下就知道，史指當時已上漲5%左右，顯然可以說是政府會連任的強烈信任票。」

例如，在2016年，股市是預測川普勝過民主黨候選人柯林頓(Hillary Clinton)的唯一指標。史指在大選前90天走低，代表政黨即將發生變化。

阿加蒂說，在過去100年中，股市指標只出錯3次。包括1980年雷根(Ronald Reagan)擊敗現任的卡特(Jimmy Carter)、1968年尼克森(Richard Nixon)擊敗漢弗萊(Hubert Humphrey)、1956年艾森豪(Dwight Eisenhower)打敗尋求連任的史蒂文森(Adlai Stevenson)。「今年會是第4次嗎？再過兩周就知道。」