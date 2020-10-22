投資生變！鴻海為何不直接打包離開威斯康辛？原因在此

川普2018年6月28日在鴻海威斯康辛州廠破土典禮上與鴻海創辦人郭台銘握手的畫面。路透檔案照

媒體Urban Milwaukee報導，威斯康辛州和鴻海 之間的投資協議去年12月就知道沒救了，因威州認定鴻海在許多方面未落實承諾，也沒和州政府重新協商可能導致補助大幅縮減的新版方案。有人說，鴻海雖已裁員卻仍續留威州是因為不願意讓川普失望，但Urban Milwaukee撰稿記者指出，其實牽制鴻海不能直接棄單走人的原因是，該公司與設廠地點拉辛郡（Racine）和蒙特普萊森村（Mount Pleasant）還有合約，須年繳高額房地產稅。

當初為爭取鴻海，地方官員卯足了勁。蒙特普萊森村的年度預算 才1,500萬美元 出頭，卻與拉辛郡（當年年度預算1.516億美元）聯手通過了逾50倍的支出案，斥資7.64億美元購地、開路和興建新基礎設施，鋪了大約42英里長的水管、26英里的瓦斯管線和28英里的電信傳輸線，全是為了迎接預定占地2,000萬平方英呎的鴻海廠房。

但蒙特普萊森村有護身符。它成立稅金增額融資（Tax Incremental Financing）特區，可望每年收到3,000萬美元的房地產稅，金額計算是基於2023年1月之前、鴻海應稅建築改良物的價值可達14億美元的評估。鴻海就算不蓋這些改良物，按合約仍須依上述標準被課稅。簡言之，工廠不生產任何東西或不賺錢，每年也要繳稅3,000萬美元。

鴻海可以乾脆打包離開嗎？那麼蒙特普萊森村就必須上法庭，尋求執行合約。這可能導致曠日費時的法律戰，影響到鴻海下次和美國或任何其他西方國家的交易。