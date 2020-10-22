放空大師示警：特殊目的收購公司熱潮可能失控

以往，反向合併在華爾街幾乎乏人問津，如今，卻成為最搶手的公開上市途徑。圖／歐新社

以往，反向合併在華爾街 幾乎乏人問津，如今，卻成為最搶手的公開上市途徑。

維珍銀河（Virgin Galactic）、DraftKings和Nikola陸續透過與特殊目的收購公司（SPAC）的合併公開上市。連花花公子（Playboy）也加入這股SPAC熱潮。包括億萬富翁艾克曼（Bill Ackman）、布蘭森（Richard Branson），甚至是以「魔球」（Moneyball）聲名遠播的比恩（Billy Beane）等受高度矚目的交易者，也都參與其中。

最新的傳言是，華爾街大老麥可．彭博（Michael Bloomberg）可能透過一家SPAC讓他的媒體王國上市，也就是與著名的「空白支票公司」合併。儘管彭博曾表示，這項報導「絕對不是真的」，而且該公司並未求售，但這類流言凸顯了外界對這類交易的高度關注。

CNN商業新聞引述根據Refinitiv的數據報導，今年在美國 上市的SPAC已籌集到令人咋舌的540億美元，比募資金額最接近的年度多出四倍，更何況 2020年還沒有結束。另據Dealogic的數據，在今年第3季美國IPO的籌資金額中，SPAC占了接近一半。

報導指出，金融科技新創業者Chime公司共同創辦人兼執行長布里特（Chris Britt）表示：「這就是SPAC狂熱。」布里特說，他經常會接到SPAC的來電，詢問有無興趣讓Chime上市。在過去18個月內，他的公司在未上市市場的價值已飆升逾10倍。他說，近來一周就會接到一家SPAC的詢問。

但有些人擔心SPAC交易激增（在美國上市的SPAC IPO件數幾乎是去年總數的三倍）正在失控，並且可能是市場過熱的信號。Ally Invest的首席投資 策略師貝爾（Lindsey Bell）說：「 上一次的SPAC熱潮出現在2007年，因此有人擔心這是過熱的跡象。」美股在2007年底攀頂，之後就開始一場大蕭條。貝爾說：「我認為這種（對SPAC）興趣反映了估值過高的市場缺乏成長機會。」儘管美國的新刺激方案仍在國會卡關，但標準普爾500指數仍在刷新紀錄高點，市場估值接近20年前網路泡沫以來的最高水準。

SPAC沒有資產或營業，它們是公開交易的空白支票，存在的目的只為收購未上市企業（通常是一家快速成長的新創公司或一家陷入困境的老公司），並使其上市。

根據彭博資訊報導，以放空恩龍直到其倒閉為止而聲名大噪的傳奇投資人查諾斯（Jim Chanos），在21日對SPAC的熱潮提出警告，「我們現在看到令人印象深刻的投機又回來了」。

這位億萬富豪指出，研究顯示SPAC經常破產。根據復興資本（Renaissance Capital）7月的報告，自2015年以來，只有不到三分之一SPAC的報酬率為正數，這項報告還發現，在這段期間SPAC的報酬率中位數為負36.1％，而在同一期間傳統IPO的報酬率為37％。他說：「這無法阻止人們興奮與砸錢。」

也是矽谷老將的Chime執行長布里特表示，他的公司致力於上市-但很可能不會透過SPAC上市。他說：「我認為SPAC這個領域已經過熱了。」

多年來，投資人向來反向合併不屑顧，當時的想法是，如果一家公司無法通過傳統的IPO上市，肯定是有問題。Ally公司的貝爾說：「企業向來把透過SPAC上市當成最後手段。」但隨著知名投資人、執行長和公司進入這個領域，這種汙名已消失殆盡。主因是SPAC是近年來擺脫繁瑣IPO流程的一條捷徑。

Nikola的竄起又墜落，提供了一個關於SPAC的警示故事。這家電動及氫氣卡車製造商曾被視為特斯拉頭號挑戰者，但在上月爆發造假醜聞、創辦人閃電辭職後，導致股價跳水崩跌，自6月初觸頂以來，該公司股價已跌逾70％。