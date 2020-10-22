我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google被告壟斷 臉書、蘋果和亞馬遜劫數難逃

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

美股早盤小漲 經濟數據優於預期

編譯陳律安／綜合外電
美股22日早盤小漲。路透
美股22日早盤小漲。路透

美股22日早盤小漲，儘管美國新一輪紓困方案談判仍面臨不確定性，但企業財報強勁，且上周初領失業金人數比預期少。

道瓊工業指數22日早盤漲48.05點或0.17%，標普500指數漲0.26%，那斯達克指數漲0.53%，費城半導體指數漲0.0058%，台積電ADR漲0.65%。

交易員持續關注牽動美股本月走勢的紓困方案談判。眾院議長裴洛西副幕僚長哈米爾在21日他表示，白宮與民主黨持續縮小在國人健康方面的歧見，但在確保學校安全層面須做出更多努力。

不過，交易員似乎不領情，畢竟這幾周也曾出現類似評論，卻沒有實質證據顯示，裴洛西和財長米努勤能在11月3日總統大選前將法案送交川普簽署。

美國官員指出，伊朗正試圖干預美國總統大選，且俄羅斯已取得美國選民資訊，這些消息都使美股承壓。

企業財報方面，美國電動車大廠特斯拉連續第五季獲利，上季每股盈餘76美分，優於市場預期的57美分，特斯拉早盤股價應聲上漲4.07%。

美國上周初次申領失業救濟金人數跌破80萬人，降至新冠肺炎疫情爆發以來最低水準。美國勞工部22日公布，在止於10月17日的一周，首次申領失業救濟人數為78.7萬人。相較下，道瓊社訪調經濟學家原先估計為87.5萬人。

美國 指數 美股

上一則

母公司伊藤忠操刀 日本全家下月下市

延伸閱讀

連賺5季 特斯拉財報優於預期

連賺5季 特斯拉財報優於預期
財報勝預期 特斯拉連5季獲利

財報勝預期 特斯拉連5季獲利
特斯拉砍舊車保固至1年 新車7天內可退也取消

特斯拉砍舊車保固至1年 新車7天內可退也取消
特斯拉：中製Model 3本月稍後開始出口歐洲

特斯拉：中製Model 3本月稍後開始出口歐洲

熱門新聞

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

債留子孫？克魯曼：美國此刻推赤字支出 才是負責任

2020-10-20 14:28
美聯社

紓困談判有進展 道指上揚逾百點

2020-10-20 16:29
股市專欄作家胡伯特提醒投資人，對所謂「川普概念股」或「白登概念股」不可盡信。美聯社

預測會不會又失準？2016川普概念股完敗喜萊莉股

2020-10-21 05:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球
白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來