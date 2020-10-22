美股早盤小漲 經濟數據優於預期

美股22日早盤小漲。路透

美股 22日早盤小漲，儘管美國 新一輪紓困方案談判仍面臨不確定性，但企業財報強勁，且上周初領失業金人數比預期少。

道瓊工業指數 22日早盤漲48.05點或0.17%，標普500指數漲0.26%，那斯達克指數漲0.53%，費城半導體指數漲0.0058%，台積電ADR漲0.65%。

交易員持續關注牽動美股本月走勢的紓困方案談判。眾院議長裴洛西副幕僚長哈米爾在21日他表示，白宮與民主黨持續縮小在國人健康方面的歧見，但在確保學校安全層面須做出更多努力。

不過，交易員似乎不領情，畢竟這幾周也曾出現類似評論，卻沒有實質證據顯示，裴洛西和財長米努勤能在11月3日總統大選前將法案送交川普簽署。

美國官員指出，伊朗正試圖干預美國總統大選，且俄羅斯已取得美國選民資訊，這些消息都使美股承壓。

企業財報方面，美國電動車大廠特斯拉連續第五季獲利，上季每股盈餘76美分，優於市場預期的57美分，特斯拉早盤股價應聲上漲4.07%。

美國上周初次申領失業救濟金人數跌破80萬人，降至新冠肺炎疫情爆發以來最低水準。美國勞工部22日公布，在止於10月17日的一周，首次申領失業救濟人數為78.7萬人。相較下，道瓊社訪調經濟學家原先估計為87.5萬人。