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兩樣情！ 美元貶至7周低點 英歐創3月以來最大漲幅

編譯葉亭均／綜合外電
美元匯率21日觸及七周低點。（路透）
美元匯率21日觸及七周低點。（路透）

美元匯率周三（21日）觸及七周低點，因為白宮暗示希望在未來兩天達成經濟刺激協議，促使部分交易商擴大對風險較高貨幣的押注。英鎊創3月以來最大漲幅，英國和歐盟領導人尋求重新啟動脫歐貿易談判並在11月中旬前達成協議。

美元指數跌0.47%，報92.605，為9月2日以來最低。

美元兌日圓21日貶值0.86%，報104.59日圓兌1美元，貶至四周最低，日圓寫下自8月28日以來的最大單日升幅。

歐元升值0.33%，報1歐元兌1.1861美元。

Merk Hard貨幣基金總裁兼投資組合經理Axel Merk表示：「我們已經進入美元的長期熊市。」

白宮和美國國會民主黨議員周二接近就新的疫情救助方案達成協議，美國總統川普表示，儘管共和黨反對，他仍願意接受大規模的刺激方案。這項消息促使美元走軟。

美國眾議院議長波洛西後來表示，儘管遭到參議院共和黨人的抵制，但她對就新一輪刺激計畫達成協議的機會持樂觀態度，但她承認可能要到大選後議案才能通過。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示，美國經濟可能在幾個月甚至一年內都不會加速成長，而且聯準會承諾維持低利率，美國實際利率將進一步下降，比其他國家下滑的速度更快。如此一來，美元應該會進一步走軟。

風險較高的澳幣和紐元雙雙上漲，紐元兌美元升值1.32%， 澳幣兌美元升值1.11%。

英鎊兌美元急升至六周高點，此前英國歐盟事務顧問弗羅斯特表示，將於周四下午恢復與歐盟的磋商。

英鎊兌美元升值1.7％至1.3167美元，一度上漲1.8％至1.3177美元，為9月7日以來最高。

美元 美國 歐盟

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